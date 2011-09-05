朝鲜农作物收割在望 粮荒有望缓解

9月2日在朝鲜儸先特别经济区拍到的画面。 REUTERS/Carlos Barria

路透朝鲜Wonjong边境9月5日电（记者 Jeremy Laurence）---朝鲜看似已经相对完好地度过了去年冬季以来的自然灾害威胁，至少最北部和南部地区情况较好，当地各种农作物最近即可收割。

受恶劣天气状况和国际社会制裁的影响，朝鲜今年请求获得外部食品援助。最近几个月，俄罗斯、欧盟和联合国组织分别向朝鲜派出了评估小组，随後开展了食品援助。

但是韩国和美国目前仍拒绝进行食品援助，仅提供了紧急援助，帮助朝鲜应对年中数次风暴天气造成的洪灾。

美国表示，仍在评估朝鲜的请求，韩国则对朝鲜的诚意表示怀疑。在本轮制裁实施之前，上述两国是朝鲜的最大捐助国。朝鲜多年来始终饱受食品短缺之苦。

外国记者团用了五天时间，从北到南走访了朝鲜。记者看到罗先和金刚山地区农作物长势繁茂，有时绵延数英亩。

“我们遭遇了恶劣的冬季和晚春天气，但现在农作物看上去长势良好，”本周陪同外国记者团路过此地的一名朝鲜向导称。10月是朝鲜农作物收割季节。

从边境Wonjong到大约70公里之外的先锋港（Sonbong），记者看到多处玉米和稻田。很多村舍周围小块土地上的玉米一米多高，连续数英亩的稻田也时有发现。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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