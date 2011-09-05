供应充足且买家观望 或将限制稻米价格涨势

8月26日在中国一港口装卸的米袋。 REUTERS/Lirio Da Fonseca

路透新加坡9月2日电---全球库存充裕且买家缺乏入场意愿,或将遏制稻米价格涨势.许多人认为该市场价格过高,本周稻米价格一度冲至一年半高位,引发亚洲食品价格通胀之忧.

对全球最大稻米出口国泰国可能积极干预市场的揣测,推动指标白米价格升至每吨615美元,为2009年12月以来最高,虽然主要进口国需求清淡.

全球最大稻米生产国及消费国都在亚洲,而且该地区两个人口大国中国和印度都已对通胀宣战.

美国小麦期货本周升至近三个月高位,玉米期货较6月底上涨近25%,触及两个半月高位.

稻米价格已自4月低点上涨逾30%,但交易商称,供应充足意味着2008年情景不太可能重演,当时指标价格曾升越1,000美元,越南稻米也随之上涨.

泰国及越南有望大丰收,并且全球第二大稻米生产国印度预计也将很快重返市场,该国政府已于7月放松2008年开始实施的出口禁令.

"市场供应充足,买家不急于入手,因为价格涨势非常剧烈."地区谷物交易商Agrocorp International董事总经理Vijay Iyengar说道.

"我预计稻米价格上涨空间有限,等印度问题解决,你会发现更多供应涌入市场."

交易商预计,泰国稻米价格在2011年末之前将限制在每吨700美元左右.

越南交易商称,每吨稻米价格或将上涨20-30美元,但不可能达到2008年4月所及峰值.

**需求不旺,供应充沛**

随着泰国白米价格8月跳涨逾10%,亚洲、中东和非洲的全球主要大米买家料踯躅不前.

"需求方面将开始实行定量控制,就像2008年那样,"一位要求匿名的新加坡交易员说.

"大家知道这种高价格蕴含着风险,市场每一次急剧上涨之後都会回落,导致人们亏钱."

曼谷的交易商称,预计未来几个月之内不会有任何重大交易达成,目前海外购买量限于大约100,000-300,000吨.

一位交易员说,"预计今年最後一季不会出现影响到价格的旺盛需求."

"即便买家希望购买,也会等到价格回落,因为他们知道到年底收割旺季时,泰国和越南会有充足的大米供应."

预计11月泰国大米收割季时,稻米料平均收成2,300-2,500万吨.

越南料在两周後完成第二茬大米的收割,今年年底前次季稻米也将成熟,该国农业部称,这将帮助今年产量提高4%,至4,160万吨.

预计印度也将助充沛供应一臂之力.

"到明年9月前,印度能够出口300万吨普通品级大米和250万吨香米,"主要大米出口商Tilda Riceland的主管R.S. Seshadri说.

储备膨胀或迫使泰国当局像2009年那样,在国际市场上折价出脱库存.当时泰国大米储备升至700万吨,政府透过民间交易向出口商售卖大米,避免遭到公众抨击.

从物流层面来讲,泰国当局也不可能买下市面上所有大米,这为民间出口商介入留出了空间.

分析师认为,泰国政府向米农提高收购价格的行为,也可能令其自身的抗通胀努力受挫.

泰国当局正计划释出200万吨大米储备,以缓解食品涨价压力.(完)