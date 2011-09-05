版本:
中国
中国财经 | 2011年 9月 5日 星期一 14:31 BJT

中兴通讯将提升欧洲手机市场占有率

路透柏林9月2日电---中兴通讯(000063.SZ)北欧业务负责人格兰斯道姆(Thomas Granstrom)称，未来12个月中，该公司致力于将在欧洲手机市场占有率提升至5-10%。

中兴通讯在全球手机市场占有率约在5%，但格兰斯道姆称，由于缺乏高端机型，中兴在欧洲市场占有率低于5%。

中兴计划推出多款采用谷歌(GOOG.O)Android平台的机型，并开始出售采用微软(MSFT.O)Windows Phone 7平台的手机。

他说：“今年，我们将在欧洲市场投放采用Windows系统的手机。”(完)

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐