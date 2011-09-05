中兴通讯将提升欧洲手机市场占有率

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透柏林9月2日电---中兴通讯(000063.SZ)北欧业务负责人格兰斯道姆(Thomas Granstrom)称，未来12个月中，该公司致力于将在欧洲手机市场占有率提升至5-10%。
中兴通讯在全球手机市场占有率约在5%，但格兰斯道姆称，由于缺乏高端机型，中兴在欧洲市场占有率低于5%。
中兴计划推出多款采用谷歌(GOOG.O)Android平台的机型，并开始出售采用微软(MSFT.O)Windows Phone 7平台的手机。
他说：“今年，我们将在欧洲市场投放采用Windows系统的手机。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)