世行行长称中国需要提振消费

路透北京9月5日电---世界银行行长佐利克周一表示,中国需要通过提振内需来平衡经济,因为从长期看,中国不能单纯依赖出口和投资来刺激经济增长.

佐利克还在北京对记者表示,美国、欧洲和日本都面对着结构性增长问题,而无论是哪个欧洲国家的政府无法避免债务危机,都将给欧洲银行业带来压力.佐利克目前结束了对中国为期五天的访问.