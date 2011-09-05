世行行长称中国需要提振消费

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透北京9月5日电---世界银行行长佐利克周一表示,中国需要通过提振内需来平衡经济,因为从长期看,中国不能单纯依赖出口和投资来刺激经济增长.
佐利克还在北京对记者表示,美国、欧洲和日本都面对着结构性增长问题,而无论是哪个欧洲国家的政府无法避免债务危机,都将给欧洲银行业带来压力.佐利克目前结束了对中国为期五天的访问.
佐利克正领导着一项有关中国将如何在未来保持生产率和人均国民收入增长的研究.(完)
--编译 高琦; 审校 王洋
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。