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国际财经 | 2011年 9月 5日 星期一 15:18 BJT

世行行长称中国需要提振消费

路透北京9月5日电---世界银行行长佐利克周一表示,中国需要通过提振内需来平衡经济,因为从长期看,中国不能单纯依赖出口和投资来刺激经济增长.

佐利克还在北京对记者表示,美国、欧洲和日本都面对着结构性增长问题,而无论是哪个欧洲国家的政府无法避免债务危机,都将给欧洲银行业带来压力.佐利克目前结束了对中国为期五天的访问.

佐利克正领导着一项有关中国将如何在未来保持生产率和人均国民收入增长的研究.(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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