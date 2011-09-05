沪综指收挫2%至13个半月新低

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月5日电---中国股市沪综指周一收挫2%连续第三日走低.今日是准备金扩大上缴基数後六家大型银行的首批缴款日,资金面趋紧预期令大盘承压.另外,外围市场普跌亦拖累市场.分析师认为,短线沪指在前期低点2,437点附近存在支撑.
沪综指收报2,478.739点,跌1.96%,至13个月半月新低,此前低位是去年7月19日的2,475;沪市A股成交额盘放量至约562亿元人民币,略高于上个交易日创下的14个月低点.
华融证券分析师范贵龙认为,银行存款准备金基数扩大加剧市场未来资金面的压力,而上周公布的欧美主要国家采购经理人指数(PMI)等数据多不乐观,令市场对全球经济预期更趋谨慎.
他并预计,沪综指短期内料在2,450-2,550点波动,前期低位2,437点能提供有力支撑.
周五备受关注的美国非农就业报告公布,数据非常惨淡,就业岗位没有增长,远逊于预期,引发经济将再陷衰退的担忧.受此拖累,欧美股市重挫,避险公债受益,美元下滑,市场对美联储将祭出第三套量化宽松政策的言论甚嚣尘上.
对于银行存款保证金缴存范围扩大的影响,中证报根据部分上市银行已披露的半年报测算,14家上市银行未来6个月将缴存6,958亿元人民币准备金,占所有银行缴存额近八成.
沪深300指数9月合约尾盘报2,749.2点,跌2.01%,成交量为182,014手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)