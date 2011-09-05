《阳歌专栏》百度新举措旨在冒险一搏

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**百度新举措旨在冒险一搏**

百度(BIDU.O)计划推出手机操作系统，并对网站主页进行改版。因为了解到的信息不足，我不知道应该把百度近期的这些举动称为明智之举还是绝望中抓稻草。

这两项重大举措或许让百度获益匪浅，也有可能让百度遭受重大冲击。不过，我认为至少部分可归因于百度已经意识到，政府反垄断监管机构正密切关注其业务，公司需要迅速开发新业务，以规避监管机构决定对其采取不利行动的风险。

也就是说，百度两大新举措都伴有风险。鉴于百度此前在核心搜索业务以外的业务表现欠佳，我认为这两项新尝试失败的机率较大。

我看到的媒体报导称，百度主页改版旨在吸引更多用户注册，从而推销除搜索以外的一系列新产品，实乃对业务多元化的尝试。百度董事长李彦宏在宣布网页改版时公开承认，改版或将一些用户推向竞争对手，他甚至希望，一些低质量的用户能因此离去，从而让百度看起来不那麽像垄断企业。

至于新的手机操作系统，百度似乎想模仿谷歌(GOOG.O)，谷歌的Android系统已经迅速成长为全球顶级智能手机操作系统。

在这方面，百度似乎有些後知後觉，但谷歌近期收购摩托罗拉移动(MMI.N)可能会对百度有利。谷歌的收购行动可能令其它Android手机厂商认为，谷歌将为摩托罗拉提供特别优惠，因此疏远谷歌。中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)和华为等本土智能手机制造商或对百度的移动操作系统感兴趣。然而，我还是不敢保证，百度新推出的手机操作系统和主页改版一定会成功。

一句话：百度主页改版，以及推出手机操作系统，是百度转移监管机构对其垄断地位关注的最新尝试，两项举措最终失败的可能性都很大。

**中国应推进电动车基础设施建设和宣传**

中国政府在周末车展上对电动车发展计划发出不同的信号，一方面表示将收紧现有电动车销售刺激政策，另一方面却称，正在研究制定更多措施，促进电动车项目发展。

我的感觉是，中国希望2015年有100万辆电动车上路的计划处于混乱状态，尽管政府一再谈论该项目，迄今国内鲜有电动车上路。

回顾一下该项目的最新进展，中国财政部一名官员在天津车展上称，正在对享有政府补助资格的电动车提高节能标准，这意味着目前符合补贴标准的电动车将减少。政府对每辆电动车补贴3,000元。

与此同时，另有官员在车展上称，政府正在研究包括对电动车和关键零部件减税在内的其它方案，以推动电动车产业发展。

我的看法是，中国政府需要退後一步，审视一下中国电动车制造迄今进展缓慢的真正原因：缺少充电站和维修站等基础设施，面向公众的电动车宣传不够，未能缓解公众对电动车操作和充电问题的疑虑。

如果中国政府确实希望电动车项目取得成功，就应该与地方政府一道，向中石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)、中石化(0386.HK)(SNP.N)等大公司提供补贴，在传统市内加油站基础上，增设充电站。政府还应与比亚迪(1211.HK)和上汽(600104.SS)等电动车制造商联手，在全国进行电动车宣传活动，让公众了解电动车购置补贴、维护和充电及环保等方面的信息。只有通过中央政府牵头，地方政府和行业在全国的配合，中国宏伟的电动车计划才有望成功。

一句话：中国电动车计划陷入混乱状态，应在中央政府带领下，推进基础设施建设和宣传教育活动。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜

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