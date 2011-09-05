5日盘後分析：大盘再遇破位危机

受到上周五欧美股市大跌以及国内央行再度强调货币政策不放松论调的影响，今日A股市场继续大幅震荡下跌，其中沪综指失守2500点关口，并逼近前期低点5437点。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到上周五欧美股市大跌以及国内央行再度强调货币政策不放松论调的影响，今日A股市场继续大幅震荡下跌，其中沪综指失守2500点关口，并逼近前期低点5437点。

早盘沪深两市股指双双跳空低开，随後在个股普跌、空方肆意打压的拖累下，股指一路震荡下行，市场弱势特征较为明显，尽管盘中部分权重股试图反击，但是效果甚微，同时前期强势股继续补跌对市场人气打击甚大，尾盘沪综指最终报收于2478.74点，下跌1.96%。

从技术层面分析，大盘仍处在弱势格局中，同时沪综指今日跳空下行，留下的缺口对指数压力较大，同时沪综指击穿了2500点的M头颈线，如果短期不能放量重新回到该线之上，大盘继续探底的概率将加大，不排除跌破2437点的可能。

笔者认为，近期大盘之所以连续震荡下行，主要原因在于政策紧缩力度不变导致货币政策改善落空，同时经济增速放缓，在上述因素没有明显好转之前，短期市场很难找到持续上涨的动力，继续维持探底筑底震荡的可能性较大。

一方面，本周五CPI等重要的8月份宏观经济数据即将公布，目前市场普遍预计通胀将有所回落，但对其回落幅度却有一定分歧。先不管最终数据如何，从近期管理层的表态，可以看出，政策紧缩力度有增无减，支持此前市场反弹的政策放松预期落空。

上周一浙江台州市出台楼市限购政策，这是住建部给出“五个标准”後首个颁布限购的城市，预计将有20-30个二三线城市陆续加入限购行列。上周三温总理发表文章强调，稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务，宏观调控的取向不能变。

另一方面，央行将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围，大约冻结资金9000亿元左右，效果上约等于3次上调存准率。货币政策进一步收紧提高了利率水平，对股市、债市都造成了重大冲击。

此外，央行公开市场操作启动七天及14天正回购需求申报，受此影响，今日各期限的Shibor利率全线上行，作为市场运行的反向指标，若在中秋节前Shibor利率持续走高，将对市场走势形成明显的抑制。

总的来说，短期内沪综指2437点将面临严峻的考验，面对即将到来的中秋和国庆两个假期，市场心态会保持谨慎，後市仍将维持震荡探底格局。（完）

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