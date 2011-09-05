警方线索显示苹果似曾丢失iPhone 5样机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透加州奥克兰9月2日电---旧金山警方周五表示，他们曾帮助苹果公司(AAPL.O)查找一件“丢失的物品”。此前一周曾有报导称，苹果公司7月丢失一款最新型iPhone样机。
警官没有具体说明苹果丢失了什麽，但他们留下了一条线索，旧金山警察局周五将查找该物品的新闻稿命名为“iphone5.doc”，这明显是指业内专家预计苹果将很快发布的新版手机。
苹果对此不愿置评。
科技产业新闻服务机构CNET本周表示，苹果7月在旧金山一家酒吧丢失一款尚未发布的iPhone 5。当地报纸《旧金山周报》（SF Weekly）周五援引当地一男子称，警察7月对其住宅进行了搜查，寻找一只丢失的iPhone手机。
尽管苹果2010年丢失了一款iPhone 4样机，警察表示，这次苹果追踪“丢失物品”到一个旧金山住户家，四名警员陪同两名苹果公司雇员到了那所房子。
警方的声明称，“两名苹果公司（安全）雇员见到了住户，并进入房屋寻找丢失的物品。苹果雇员没有找到丢失物品，随後离开了那所房屋。”
一名叫卡尔德隆(Sergio Calderon)的22岁男子自称是《旧金山周报》所称的那名住户，路透尚未联系到该人发表看法。
他表示进屋搜查的那群人自称是警察，没人说过是苹果公司雇员。他们是用手机的卫星定位技术追踪到该住所，但在房屋内未找到任何东西。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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