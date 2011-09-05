人民币兑美元今明年底分别达6.3和6.1元--荷兰合作国际银行

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港9月5日电---荷兰合作国际银行(Rabobank International)周一称,人民币兑美元将继续温和升值,预计今年和明年年底分别达到6.3和6.1元.
"我们预计人民币兑美元将继续温和升值,因中国的领导层对全球复苏前景和工人要求更高工资的挑战保持谨慎."该行亚太区金融市场研究主管Adrian Foster在一会议上表示.
今日人民币兑美元中间价报6.3926元,较上日中间价6.3896元回软.人民币兑美元最新报6.3874元.
自2005年汇改以来至2008年中全球金融危机爆发,人民币兑美元累计升值21%;而2010年6月19日宣布重启汇改至今,人民币已升值7%.
Adrian Foster指出,中国经济仍在快速发展,今年国内生产总值占美国的46%,预计到2014年将达到70%;而通胀仍处于较高水平,预计今明两年通胀率分别为5.6%和4.4%,因此今年或明年初仍有一次加息机会.
自去年10月货币政策开始收紧以来,中国已加息五次,共125个基点,但6.56%的一年期贷款利率仍低于金融危机前7.47%的水平.
对于市场憧憬美联储会在9月政策会议上推出第三轮量化宽松措施(QE3),该行全球金融市场研究主管Jan Lambregts在同一场合指出,7月继续上升的核心CPI是推出QE3的重大障碍.
"增加美联储资产组合的平均到期年限并降低长端利息,而非增加其资产负债表的规模,看起来是实现QE3更可行的敲门砖."他称.
美国最新公布的8月非农就业岗位增幅为零,7月数据也被下修了3.2万个.有分析师认为,从政治角度来说,美联储有了更大的理由在9月推出QE3.(完)
--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)