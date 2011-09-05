全球经济或二次探底 中国政策宜且行且看--农行

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月5日电---中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周一发布报告称,考虑到全球经济二次探底的可能性正在增加,中国政策走向应进入观察期,既要警惕继续加码造成的叠加和累积效应,又要避免突然转向导致调控成果前功尽弃.
报告指出,从国内情况来看,8月采购经理人指数(PMI)指标差强人意,物价压力有所减弱,房地产市场调控也收到一些成效;政府对于宏观政策体现出一种且行且看的观察态度.
"在我国经济逐渐软着陆、物价出现拐点、房地产市场有所降温的背景下,宏观调控选择观望态度,将不失为一种理性的策略,"报告称.
该报告分析称,尽管危机之後中国经济增长对于出口的依赖有所降低,但如果全球经济增速明显放缓,通过贸易渠道、投资渠道以及金融渠道对中国经济的拖累和信心的打击仍不容小觑.
而由于经济形势趋于悲观,各国当局对于经济政策的判断都非常谨慎,多数选择了继续观望的态度,只有巴西选择降息50个基点.
报告并预计,在翘尾因素逐渐减弱、国际大宗商品价格回落、国内经济软着陆和宏观调控不放松等因素的综合作用下,此後几个月的中国居民消费价格指数(CPI)将呈现渐进回落之势.
中国国务院总理温家宝此前撰文称,当前稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)