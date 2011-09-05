俄罗斯超级富豪瞄上总理之位

调查：亚币多仓增加 人民币亦因美元回落而略看涨
路透新加坡2月10日 - 路透的一项调查显示，过去两周大部分新兴亚币多仓增加，此前美国总统特朗普发表的言论引发市场担忧，即美国或许改变“强势美元”政策。
路透莫斯科9月2日电（记者 Timothy Heritage）---罗斯亿万富翁米克哈伊・普罗霍罗夫（Mikhail Prokhorov）不满足只是俄罗斯最富有的人之一和鉆石王老五，他还想成为该国总理。
普罗霍罗夫几乎毫无从政经历，他在今年6月当选俄罗斯正义事业党领袖，但该党目前支持率仅为3%，而三个月後俄罗斯将进行杜马选举。
但这对于普罗霍罗夫不算障碍。普罗霍罗夫从卖牛仔裤起家，46岁时在镍矿业发财，现在是NBA新泽西网队的老板，许多政治分析人士称，他获得了普京的默许支持。
莫斯科智库政治科技中心（Centre for Political Technologies）分析师马卡连科（Boris Makarenko）说：“像所有寡头政治执政者一样，普罗霍罗夫在商界实现了能得到的一切，迅速获得巨大成功。他还很年轻，为何不尝试一下不同的人生呢？”
普罗霍罗夫名列今年《福布斯》俄罗斯富豪榜第三名，身家约为180亿美元，他丝毫不掩盖自己的野心。
他在8月11日的新闻发布会上称：“我认为，我能处理好总理的工作。”
他在发布会上并未透露其竞选计划，甚至拒绝表示，他希望所属党派是左倾、右倾还是走中间路线。
他曾提议俄罗斯应废除卢布、采用欧元，这一政策提案遭到广泛嘲笑。
但普罗霍罗夫随後提出竞选宣言，多次在公开场合亮相，证明他要竞选并非玩笑，这成为12月4日俄罗斯国家杜马大选难以预测的少数因素之一。
其它政党尚未开展俄杜马下院竞选活动，但普罗霍罗夫已在莫斯科各处张贴海报，上面印有其头像和竞选口号：“力量来自权力。正确的人更强。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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