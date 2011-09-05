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中国财经 | 2011年 9月 5日 星期一 17:38 BJT

习近平称将着力稳定物价 继续实施稳健货币政策

路透北京9月5日电---中国国家副主席习近平周一重申,当前中国政府将继续加强和改善宏观调控,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,着力稳定物价总水平.

新华社援引习近平在会见世界银行行长佐利克时的讲话并称,近期国际金融市场出现动荡,全球经济增长面临严峻挑战.

习近平表示,国际社会应加强宏观经济政策协调,共同提振市场信心.并通过二十国集团等机制改善全球经济治理,推动世界经济复苏和强劲、可持续、平衡增长.

同时,中国还将加快推进结构调整和节能减排,大力保障和改善民生.

中国国务院总理温家宝此前撰文称,当前稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.

中国政府年初制订的今年通胀目标是控制在4%左右;而1-7月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅为5.5%.国家发改委稍早称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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