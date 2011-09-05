习近平称将着力稳定物价 继续实施稳健货币政策

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月5日电---中国国家副主席习近平周一重申,当前中国政府将继续加强和改善宏观调控,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,着力稳定物价总水平.
新华社援引习近平在会见世界银行行长佐利克时的讲话并称,近期国际金融市场出现动荡,全球经济增长面临严峻挑战.
习近平表示,国际社会应加强宏观经济政策协调,共同提振市场信心.并通过二十国集团等机制改善全球经济治理,推动世界经济复苏和强劲、可持续、平衡增长.
同时,中国还将加快推进结构调整和节能减排,大力保障和改善民生.
中国国务院总理温家宝此前撰文称,当前稳定物价总水平仍是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.
中国政府年初制订的今年通胀目标是控制在4%左右;而1-7月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅为5.5%.国家发改委稍早称,中国价格总水平仍可能高位运行,完成全年通胀预期目标难度增加.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)