中国称军火公司在政府不知情情况下与卡扎菲部队有过接触

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透北京9月5日电（记者 Chris Buckley）---中国外交部周一称，有中国武器出口公司在7月与卡扎菲部队代表进行了接触，但是在中国政府不知情的情况下进行的。
但这一消息很可能会冲击中国与利比亚反抗军之间的微妙关系。利比亚反抗军已将卡扎菲赶下台。
中国外交部确认了《环球邮报》和《纽约时报》的报导，两家报纸称，尽管联合国禁止各国对利比亚军售，但在的黎波里发现的文件表明，中国公司提出向卡扎菲部队出售总价值约2亿美元的火箭炮、反坦克导弹等武器。
中国外交部发言人姜瑜在例行记者会上称：“经向有关部门核实，卡扎菲政权曾于7月份在中国政府部门不知情的情况下，派人来华与中方有关公司的个别人员进行了接触。”
“中方公司没有同利方签署军贸合同，更没有向利方出口军品，”姜瑜表示，“相信主管部门一定会严肃、认真对待此事。”（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。