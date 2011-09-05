中国称军火公司在政府不知情情况下与卡扎菲部队有过接触

路透北京9月5日电（记者 Chris Buckley）---中国外交部周一称，有中国武器出口公司在7月与卡扎菲部队代表进行了接触，但是在中国政府不知情的情况下进行的。

但这一消息很可能会冲击中国与利比亚反抗军之间的微妙关系。利比亚反抗军已将卡扎菲赶下台。

中国外交部确认了《环球邮报》和《纽约时报》的报导，两家报纸称，尽管联合国禁止各国对利比亚军售，但在的黎波里发现的文件表明，中国公司提出向卡扎菲部队出售总价值约2亿美元的火箭炮、反坦克导弹等武器。

中国外交部发言人姜瑜在例行记者会上称：“经向有关部门核实，卡扎菲政权曾于7月份在中国政府部门不知情的情况下，派人来华与中方有关公司的个别人员进行了接触。”

“中方公司没有同利方签署军贸合同，更没有向利方出口军品，”姜瑜表示，“相信主管部门一定会严肃、认真对待此事。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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