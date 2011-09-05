东阿阿胶提价不影响销量 供需缺口长期存在--总经理

* 提价不影响销量,预计全年销量与去年持平

* 不排除春节前再度提价

* 供需缺口长期存在

* 将扩大从海外进口原料驴皮

* 将推美容养颜的阿胶衍生产品及网购平台

作者 苏丹

路透北京9月5日电---需求持续旺盛的同时,原料益发紧缺,拥有近3,000年历史的名贵中药--阿胶价格近年来"连连跳".中国最大阿胶生产商--东阿阿胶(000423.SZ)总经理秦玉峰周日预计,尽管公司年初零售价一次性提价80%,但阿胶块销量将在11月旺季来临时便可恢复,预计全年销量与去年持平.

他并表示,东阿阿胶每年所面临的供需缺口大约有20%.公司对于零售价的"价值回归"还刚刚迈出了一小步.春节前是否再次提价,也要根据市场需求而定."如果短缺的话,不排除."

在去年四次提价後,2011年初东阿阿胶再度宣布将主打产品阿胶块零售价一次性提高80%,至目前的750元人民币/500克,达到福牌阿胶和同仁堂(600085.SS)同类产品价格的1.5倍和2.8倍,导致上半年销售量直接下滑.兴业证券研报显示,东阿阿胶对阿胶块产品"提价控量"策略使得今年前两个季度销量均同比下降逾30%.

"我担心的问题不是(销量)能不能持平,我担心的是出现(供需)缺口以後怎麽办."他在接受路透专访时表示.

他预计,"未来十年将是保健品发展最好的十年",因为现有人民富裕了,腰包里钱也多了,同时中国正进入老龄社会,注重养生保健的越来越多.

由于上游驴皮原料相当紧缺,已导致阿胶原产量增长受限,难以满足中国消费市场对中药滋补品日益扩大的需求.中金公司报告就指出,中药行业都面临资源短缺,驴皮也是发展瓶颈之一,阿胶块每年递减是必然趋势.目前东阿阿胶每年产量1,700吨.

正是因市场缺口和提价空间,让更多厂商看到机会.今年4月,重庆太极实业(集团)股份有限公司(600129.SS)宣布与关联人共同出资1,000万元溢价收购甘肃天水益生阿胶厂70%的股权,正式介入阿胶市场,该厂之前年产阿胶100吨.

据秦玉峰专访前一个公开论坛演讲透露,目前同仁堂已加大力度投入阿胶产品,天津达仁堂、正大青春宝都在建立或恢复阿胶业务.路透周一致电两家公司服务热线,均答复尚无自主阿胶品牌上柜.

去年6月份,中央电视台曝光不法厂家用混杂牛皮的驴皮下脚料做原料来生产阿胶,揭开阿胶行业价格相差十几倍的秘密,给消费者敲响警钟的同时,也间接为品牌厂家间接提供了进一步巩固品牌,提高价格的契机.

中金报告并指出,短期公司高端化发展方向仍面临较大挑战,高端品牌需要较长时间的培养.

**拓展海外原料和网购平台**

根据东阿阿胶的"十二五"(2011-2015年)规划,公司五年内将营收从2010年的24.64亿提升至60亿,接近翻三倍.秦玉峰在分解此目标时表示,主打滋补功效的阿胶块和主打补血功效的复方阿胶浆到2015年时将合计做到40亿,另外20亿收入增长将主要来自阿胶衍生产品,包括桃花姬固元糕和软胶囊类其他美容养颜内服品等.

其中,出口韩国的养颜软胶囊产品将于10月份起在国内铺货;针对消除黑色素的小分子阿胶也计划于明年上市.

而对于上游原料和下游销售渠道的开拓,他并称,预计到2015年公司将从海外驴皮原料进口1,500吨,占到总供应量的40%左右,巴西、澳大利亚、博茨瓦纳和墨西哥为主要进口国.

"先做贸易,有个稳定的量...再根据情况布点加工."他称,"如果投资的话也要在2013-14年."

他并透露,公司也将在国内推出针对美容养颜的阿胶衍生产品及上线B2C网购平台.

为有效控制零售渠道,东阿阿胶曾在2010年禁销禁销了2,000多家零售终端.未来除对渠道推进扁平化管理,继续开拓药店、超市和自营店外,秦玉峰表示公司正在构建B2C的网购销售模式,以期最大限度让利消费者.

"到今年年底,我们争取获得网上经营资格...我们之所以现在动作不大,我们是在等待审批程序."他并表示.

业绩报告显示,东阿阿胶今年上半年净利4.5亿元人民币,同比增长47.34%;实现营收12.8亿元人民币,毛利率63.81%;其中阿胶及系列产品营收9.9亿元,毛利率高达71.90%.而去年全年公司阿胶及系列产品主营业务收入18.02亿元,占公司主营业务收入的66.91%,毛利率高达67.77%.

而随着阿胶价格的上涨,公司股价也跟着连连跳.2010年1月4日该公司股票收盘价为25.62元;但到2011年1月6日,股价最高曾触及61.27元的高位.之後随着股市震荡,股价在过去八个月中缓慢走低,今日收盘报43.89元,但较2010年初水准仍涨逾七成.目前总市值约290亿元,公司大股东为中央企业华润集团. (完)

--审校 毕晓雯/乔艳红

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