万科8月销售额同比降逾一成

* 8月销售面积同比增长5%,但金额减12.6%

* 新增五个项目,应支付地价款约22.46亿元

* 限购范围如果进一步扩大,直接影响有限

路透上海9月5日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ8月销售面积同比增长,但销售金额降逾一成,主因今年推盘节奏更加平稳,不似去年在8月已进入高峰.

对于近期讨论颇多的二、三线城市限购,万科提供的新闻稿引述董秘谭华杰称,该公司目前进入的城市大多已经实施限购,限购范围如果进一步扩大,对其直接影响有限.

他并指出,未来一些受调控影响较大的城市,土地市场也可能会出现机会,万科会在谨慎投资的原则下保持关注.

中国楼市"限购令"扩大在即.住建部8月中旬公布列入新增限购城市名单的五项标准,包括房价增幅较高、涨幅已超过或接近全年房价控制目标及成交量同比增幅较高等.据此或将有30-35个二三线城市加入限购.8月末浙江台州市出台限购令,开启了浙江省二三线城市限购序幕.

据公司公告,万科8月份实现销售面积96万平方米,同比增长5.0%,但当期销售金额同比减少12.6%,至104.8亿元人民币.

对于8月销售金额同比略降,谭华杰解释称,这主要因为去年和今年的推盘节奏存在差异.2010年推盘节奏"前低後高"分布特征较为明显,下半年推盘货值接近上半年的两倍,去年8月份已进入推盘高峰,比较基数较大;相对而言,今年的推盘节奏更加平稳,8月份推盘量虽较7月有所提升,但尚未超6月水平.

另一方面,万科今年8月所销售的产品中,二、三线城市的面积占比约达八成,受地域结构变动的影响,整体销售均价较去年同期有所降低,因此出现了销售面积同比上升而金额同比下降的情况.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,今年1-8月份,万科累计实现销售面积733.2万平方米,销售金额845.7亿元.此外,自公布7月销售简报以来,该公司在北京、太原等地共新增加五个项目,按拥有项目权益统计,共应支付地价款约22.46亿元.

万科A股周一收报8.03元,跌0.07元,或0.86%.最近一个月累计跌幅为2.06%.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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