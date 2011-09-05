金价接近1900美元上方的纪录高位

* 股市和欧元承压

* 欧洲债务危机重返市场焦点

* 黄金较铂金(白金)升水回升

路透伦敦9月5日电---金价周一攀升,接近每盎司1,900美元上方的纪录高点,因对欧元区债务危机的忧虑重燃,导致投资者纷纷撤出风险资产.

欧洲股市扩大跌幅,受累于上周五美国非农就业数据疲弱,欧洲银行类股降至29个月低点.欧元兑美元跌近1%.油价大跌,因投资者寻求黄金和德债等避险资产.

有关美国经济复苏步履蹒跚将迫使美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台第三轮量化宽松政策的预期,亦支撑金价.交易商开始押注美联储会再度实施类似第二轮那样的量化宽松计划.第二轮量化宽松在过去12个月内已助金价升逾50%.

1855GMT,现货金上涨0.9%,或每盎司16.25美元,至每盎司1,900.05美元,稍早曾触及高点1,902.70美元.其是年内表现最好的大宗商品之一,年内累计上涨约三分之一.

美国12月期金上升25.90美元,或1.4%,至1,903.10美元,交易量为30日均值的三分之一左右.

"很明显,债务危机再次成为焦点所在,"法国兴业银行分析师David Wilson表示,"加之美国非农就业数据相当(疲弱).有充分理由说明金价为什麽会受到支撑."

"市场愈发预计,欧洲央行在某个时期将推出一些政策以作回应,"他称,"无论是何种政策,更可能是利于黄金."

其他金属之中,银价下跌0.6%,报每盎司42.94美元.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量上周五增加35吨.

现货铂金上升0.2%,报每盎司1,881.50.钯金跌2.8%,至每盎司764美元.黄金较铂金升水回升,需求疑虑升温令铂金难以获得动力.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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