卡扎菲仍在国内 状态良好--发言人

路透开罗9月5日电---卡扎菲发言人易卜拉欣(Moussa Ibrahim)周一接受叙利亚Arrai电视台采访时称，卡扎菲仍在利比亚，健康状况和精神状态良好。

他说：“他(卡扎菲)在利比亚，在一个那帮乌合之众够不着的地方。”

他并透露，卡扎菲之子赛义夫也在利比亚。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。