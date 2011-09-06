淡马锡增持建设银行44亿股H股

路透香港9月6日电---据港交所(0388.HK)的权益披露资料显示,新加坡政府投资机构--淡马锡[TEM.UL]已于上周一(8月29日)增持了中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的44亿股H股,涉资高至217.36亿港元.

这证实了此前路透报导的淡马锡为美国银行(BAC.N)出售建行H股的投资人之一.

据有关资料,淡马锡是按每股最高价4.94港元,增持44亿股建行H股,其持有H股好仓的比例,由6.27%升至8.1%.

美国银行上周一晚宣布,为充实资本,该行向数名投资者出售约一半其所持的建行股份,筹得83亿美元.[ID:nCT0393132]而建行其後表示,美国银行出售约130.77亿股H股之中,约62%售予机构投资者,馀下则售予境外基金,但这些买家的身份一直未有公告.

此外,建行在另一份公告中称,与美国银行续订战略协助协议,期限延长至2016年底.协助领域包括美银将在零售及私人银行、公司及机构业务、投资银行业务、电子银行等多方面向建行提供战略协助.方式包括但不限于合作项目、派驻专家、经验分享、业务跟岗培训及经双方同意的其他形式培训.

在此前的减持股份後,美银目前仍持有建行的5.01%股权.

建行H股周一收报5.53港元,过去一个月跌6.7%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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