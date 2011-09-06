G7周五将探讨促经济成长之道--消息

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透9月5日电---七国集团(G7)消息人士表示,财金首长担心全球经济成长风险,可能在本周同意维持货币政策宽松、放慢那些可能进行结构性改革国家的财政整固.
美国、加拿大、日本、德国、法国、意大利及英国(G7)的财长和央行总裁周五在法国马赛召开会议,商讨该采取什麽行动来振兴放缓中的全球经济.
"主要议题将是全球经济的放缓情况,以及什麽是最佳因应之道,"一位熟知会议准备情况的G7官员表示.
该消息人士表示,G7国家有共识,即全球经济已进行雷曼兄弟破产以来最艰困的时期,而且有衰退之虞,无论是从经济衰退定义上连续两季萎缩,抑或是经济有成长但产出缺口扩大方面.
该名官员表示,这是因为主权债务危机和美国债务上限争论所造成的不确定性,这些都严重冲击信心,使得高油价等暂时性因素影响加剧.
这名G7官员称:"将会暗示货币政策将保持宽松,财政整顿将继续进行,但部分国家短期内实施速度会比较慢."
其并称,宽松货币政策立场的讨论将包括量化宽松等议题.
该官员还表示,会後不会发布官方公报,但主持会议的法国可能发表简短声明.
这位官员指出,那些近期无市场压力之虞的国家短期内可以较慢速度整顿财政,但将要求其视2012年经济发展状况在2013-2015年加强财政整固.
意大利或将受到实施结构性改革,以提高经济增长率并缓解市场对其偿债能力之忧的压力.
该消息人士并称,G7将讨论欧债危机,因为这是导致投资者信心减弱的主要原因之一,但不太可能施压欧元区国家在已经达成的协议之外采取更多措施.
例如,G7不可能施压欧元区进一步扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)规模,因德法两国若是做出更多注资承诺,恐有损其AAA级别的债信评级.
该官员说道:"目的不是为了相互指责,而是寻找联手解决问题的办法,问题已经变得十分复杂."
七国集团还可能指出,有必要实现"轮流成长"--当发达国家经济增长减速时,中国和其他亚洲大国等新兴经济体应挽住颓势.
该官员称,在此背景下,七国集团可能呼吁拥有巨额经常账盈馀的经济体扩大国内需求,并为其货币升值松绑.
七国集团还会商讨IMF提出向欧洲银行业进一步挹注资本金的呼吁,但欧盟料将坚守其立场,即今年7月的压力测试结果已充分显示欧洲银行业的资本金需求,应对工作已经展开.
该官员并称,日本或会提出日圆升值的问题,但投资者寻求避险引发美元兑大多数主要货币在近期上涨,料将使得任何汇率磋商变得不太尖锐.
该官员提到,本次会议料不会达成任何联合干预外汇市场的协议.(完)
--编译 戴素萍/程琳/肖群英;审校 田建华
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