6日盘前分析：A股探底之旅延续

受外围股市上周五全线回落影响，昨日沪综指低开低走，再度跌破2500点关口且呈现破位下行的态势，沪综指13个月以来首次收于2500点下方，个股热点散乱。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受外围股市上周五全线回落影响，昨日沪综指低开低走，再度跌破2500点关口且呈现破位下行的态势，沪综指13个月以来首次收于2500点下方，个股热点散乱。

笔者认为，目前A股市场正处于内忧外困中，大盘再次探底趋势已成，前期低点2437点面临严峻的考验，不排除再创新低的可能。

一方面，政策松动预期破灭是制约市场的主要因素。虽然8月份CPI增速有望回落，但是管理处表示，央行将保持政策的稳定性，继续实行稳健的货币政策。这直接导致市场对于宽松政策预期的落空，从而做多信心大失。

另一方面，欧股的大跌预示着欧债区前景暗淡，而投资投机者的避险情绪由此升温致使国际黄金价格继续攀升，国际资本市场大幅波动，将给A股投资者带来一定的心理压力和影响。

此外，资金面紧张格局无改善。近日央行下发通知，将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围，并从9月5日起实行分批上缴。同时股市的扩容节奏不减反增。本周有8只新股发行，在如此弱市下，整个A股扩容节奏不减缓。

总的来说，由于短期内国内政策不会放松、经济前景不明朗，以及资金面的紧张和国际因素的干扰，A股市场向上动力不足，市场仍将维持震荡探底特征。

消息面，全国人大财经委副主任委员吴晓灵3日表示，《基金法》修改已经进入实质性阶段。目前，全国人大财经委员会全体委员会已经原则通过修改草案。

当日，中国证券报和方正证券共同主办的“方正?中证高层圆桌对话之基金修法与变革”在京举行。在圆桌对话活动中，吴晓灵介绍，《基金法》修改草案在全国人大财经委员会全体委员会上做了讨论之後，已经原则通过，再做一些修改之後将提交财经委主任办公会讨论，然後就会通过全国人大正式向国务院提出徵求意见。当国务院的意见回到全国人大之後，将提交全国人大常委会进入审议程序。（完）

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