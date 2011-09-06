梅德韦杰夫幕僚称普京威信减退

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透莫斯科9月5日电(Timothy Heritage/Kiryl Sukhotski)---俄罗斯总统梅德韦杰夫的经济顾问尤尔根斯(Igor Yurgens)周一称，总理普京的威信减退，若他重新入主克里姆林宫，会阻碍俄罗斯自由化改革的进程。
尤尔根斯表示，他相信梅德韦杰夫将寻求连任总统。他建议梅德韦杰夫应尽快宣布竞选，若拖延则会给普京可乘之机。
分析人士普遍认为普京将再度当选总统，而尤尔根斯此番言论表明，普京与梅德韦杰夫阵营间的争斗升温。
尤尔根斯说：“我深信梅德韦杰夫将参选。他没有任何理由放弃参选，他当总统的这三年半表现非常好。”
“在俄罗斯人民心中，也许觉得普京更强大、更有影响力。但我认为他的威信在削弱，而梅德韦杰夫的威信则有上升潜力。”
一名政府消息人士则明确表示，他认为近期内普京和梅德韦杰夫都不会宣布任何重大决定，且两者在竞选中对决的可能性很低。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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