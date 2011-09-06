版本:
中国
中国财经 | 2011年 9月 6日 星期二 09:20 BJT

中国前七个月软件业务收入同比增近30%

路透北京9月6日电---中国工业和信息化部表示,今年1-7月中国共实现软件业务收入9,588亿元,同比增长近30%,预计全年软件产业有望继续保持平稳较快增长.

新华社周一晚间报导援引工信部运行监测协调局副局长高素梅称,尽管今年前七个月中国软件业务收入增速比去年同期高出0.6个百分点,但目前制约中国软件行业发展的因素则依然存在.

"今年世界经济复苏趋缓对中国的影响不容忽视,国内生产要素保障趋紧制约企业发展;此外,企业自身规模偏小、自主掌控的核心技术不足、处于产业链底端局面未改等问题依然存在",她指出.

不过,高素梅也预计,2011年全年中国软件产业将依然保持良好的增长,软件业增速预计在28%左右.

数据并显示,今年7月单月完成软件业务收入1,523亿元,同比增长31.4%,增速比去年同期高2.9个百分点.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐