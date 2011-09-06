纯大豆油价格近一个月以来同比涨幅已超20%--新华

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京9月6日电---新华社周一晚间报导称,中国8月中旬以来,全国纯大豆油价格上涨明显,目前全国纯大豆油价格大幅高于去年同期,同比涨幅已超过20%.
新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测数据显示,与8月10日相比,9月5日的纯大豆油价格涨幅为3.0%.
分地区来看,逾九成省区市纯大豆油价格上涨.其中重庆、湖北、福建的涨幅居前,分别为8.2%、5.5%、4.6%.
中国7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.5%,其中食品价格上涨14.8%;而CPI食品价格中的成分商品绝大部分都是农产品.因此,一直以来,农产品价格涨幅备受市场关注.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)