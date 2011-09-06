支付宝收购安卡支付--报载

路透上海9月6日电---中国最大的电子商务集团阿里巴巴旗下第三方支付服务提供商--支付宝(中国)宣布,已和安卡国际集团(Oncard International)ONC.AX旗下的第三方支付服务公司安卡支付达成收购协议.

中国证券报的报导称,完成此次并购後,支付宝与安卡支付的业务会进行整合.

由于安卡支付为多所大型航空公司如国泰航空(0293.HK)、港龙航空和长荣航空的乘客提供线上支付服务,内地用户未来可以通过支付宝购买包括国泰航空、港龙航空和长荣航空的客票,关于此次收购的财务细节双方均未透露.

报导援引易观国际分析师张萌指出,支付宝收购安卡支付是继2011年5月央行颁发首批《支付业务许可证》後,第三方支付领域内首次公开披露的一次重大收购案例,未来这一领域将掀起收购和兼并浪潮.

支付宝在5月份曾已获得央行核准的支付许可证(牌照),将可进行货币汇兑、互联网支付、银行卡收单等业务.此将有助于公司网上业务发展.

易观国际认为,第二批支付牌照发放後,第三方支付企业业务范围继续扩展,获牌支付企业出于规模化发展的需要,行业将集中出现兼并和收购趋势,预计将会有越来越多的投资公司加大对支付行业的投入力度.

支付宝公司从2004年建立开始,在六年多的时间内,用户覆盖了整个C2C、B2C及B2B领域,根据其官方网站数据显示,截至2010年末,注册用户突破5.5亿元,日交易额超过25亿元人民币,日交易笔数达到850万笔.

支付宝的母公司--阿里巴巴集团是中国最大的电子商务集团,集团旗下B2B业务分支--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯

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