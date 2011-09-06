社保基金减持中国工行H股

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透香港9月6日电---据香港联交所资料显示,全国社会保障基金理事会近日减持了中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)H股股份,涉资约1.8亿港元;此次减持令社保基金在工行H股持股量降至15.95%.
资料显示,社保基金于8月30日按平均每股5.16港元,出售3,500万股H股,令其持股降至138.48亿股;并于8月26日按平均每股4.92港元减持900万股H股.
工行H股周一收盘报4.88港元,过去一个月累计跌逾11%.其A股则收报4.08元人民币.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)