版本:
中国
中国财经 | 2011年 9月 6日 星期二 09:57 BJT

社保基金减持中国工行H股

路透香港9月6日电---据香港联交所资料显示,全国社会保障基金理事会近日减持了中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)H股股份,涉资约1.8亿港元;此次减持令社保基金在工行H股持股量降至15.95%.

资料显示,社保基金于8月30日按平均每股5.16港元,出售3,500万股H股,令其持股降至138.48亿股;并于8月26日按平均每股4.92港元减持900万股H股.

工行H股周一收盘报4.88港元,过去一个月累计跌逾11%.其A股则收报4.08元人民币.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐