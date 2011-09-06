中国紧缩政策逐渐见顶--中信

路透上海9月6日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为,准备金缴存基数扩大降低了上调存准率的概率,而渐趋回落的通胀水平和相对合理的经济增速使得紧缩政策逐渐见顶,加上银行间市场信用债收益率水平已基本反映对资金面趋紧的预期,因此短期收益率维持高位震荡的可能性较高.

交易所信用债市场则需关注IPO和季末效应的短期脉冲式冲击,以及10巢湖债等个别券种的投资机会.

**资金面趋紧,银行间市场已有反应**

短融：由于9月份公开市场到期金额达3,240亿元，因此短期内资金面可能不会出现异常紧张的局面，但需关注9月末因多重因素叠加对资金面可能的冲击;短融收益率水平已在很大程度反映了对资金面趋紧的预期，因此虽然资金面可能持续偏紧，短融收益率维持高位震荡的可能性较高，收益率曲线异常平坦时对风险偏好较低的投资者而言，短融是相对较优的选择。

中票：对资金面趋紧的恐慌情绪是上周中票收益率上行的主要原因。目前看，虽然资金面可能持续偏紧，但中票收益率也已逐渐反应这一预期，同时考虑到缴存基数扩大在一定程度上降低了上调准备金率的概率，而渐趋回落的通胀水平和相对合理的经济增速使得紧缩政策逐渐见顶。总体看，虽然市场仍处于相对弱势，但是由于难有进一步较大利空，中票收益率短期内可能更多呈高位震荡的局面，後续需要持续关注供给的情况。

以AA+短融中票进行压力测试，结果表明：持有期6个月，在当前收益率水平下，只要收益率上行幅度超过8BP，则短融的持有期收益就高于3-5年中票，因此1年期品种的防御价值确实非常高。但需要考虑的是，短融收益率与回购利率相关性太大，波动太剧烈；

**交易所市场的机会**

（1）交易所回购利率对准备金缴存范围调整的反应基本结束，七天和隔夜回购的定盘利率均值分别为3.98%和2.7%，均远低于银行间市场七天和隔夜回购4.66%和3.37%，预计这一趋势仍将延续，後续需关注IPO和季末效应的短期脉冲式冲击。

（2）关注10巢湖债投资机会。8月22日国务院批复同意安徽省撤销地级巢湖市及部分行政区划调整，8月30日10巢湖债发布公告称发行人资产（包括债券债务）整体移交合肥市管理。虽未有非常明确的处理方案，但整体移交合肥市管理无疑对本期债券信用水平具有较大提升。10巢湖债目前剩馀期限2.4+3年，行权和到期收益率分别为8.6%和7.94%，具有一定的投资价值，建议积极关注。

（3）上周交易所信用债收益率出现普涨，建议积极关注短久期高评级的08石化债、11上港01以及11大秦01。此类债券具有三个优势：第一，未来2-3年期AAA公司债供给不多，供给对这一期限的收益率影响较小；第二，最高AAA评级，受信用事件影响非常小，且质押比率高，考虑到交易所回购的优势非常适合质押回购放大交易；第三，2年期信用债期限短，最差情况下持有到期也是较好的选择。(完)

--整理 刘昕/曾菱; 审校 乔艳红

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