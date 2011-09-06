明年中国GDP增速或降至9%以下--外管局

路透北京9月6日电---中国国家外汇管理局总经济师黄国波周二称,中国经济面临全球经济放缓和主权债务危机的挑战,预计2012年经济增速可能回落至9%以下,抗通胀仍是政策关注的重点.

他在北京举行的一个研讨会上表示,中国将面临更多外部因素带来的输入性通胀压力,以及热钱流入包括中国在内的新兴经济体的压力,中国政府将进一步加强宏观调控,控制通胀.

"外部看发达国家经济增长放缓,主权债务危机在全球恶化,特别是欧洲,但新兴国家增长还不错,...货币政策已经很宽松了,进一步放松的空间有限."黄国波称.

他认为,如何解决这个问题也是各国面临的挑战,这种环境也对中国带来了威胁,因中国经济大大依赖外部环境.中国GDP可能再降0.1-0.2%个百分点.如果这种形势持续,明年GDP增速可能低于9%.

中国今年一季度GDP增幅为9.7%,二季度为9.5%;上半年GDP同比增幅为9.6%.

德意志银行大中华区首席经济学家马骏此前发布报告,将中国2011年的GDP增长预测从原先的9.1%下调到8.9%,并称未来1-2年内,欧债问题的传导是全球金融体系和经济所面临的最大风险.

**地方政府债务不足忧**

黄国波还提到,对于目前约10.7万亿元人民币的地方政府债务,多数都有相应良好的资产对应,问题不大.但中国需要引进一套机制控制地方政府债务,让地方政府发行更多债券,确定一个地方政府债务的上限,让地方政府债券更透明,并让市场评价其是否合理.

他认为,快速发展的经济需要大量的基础设施投入,"我个人认为,目前多数的地方政府债务都是用于基础设施建设,都有资产支持,尽管地方政府债务居高不下,但问题不大,地方政府能够妥善掌控."

展望未来,他认为地方政府债务不会是银行的一个大问题,并认为世界经济和主权债务危机还需要几年时间解决,这也是当下对世界金融市场和中国的挑战.(完)

--发稿 沈燕/张胜男; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。