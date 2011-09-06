欧洲政府需携手对抗经济增长危机

* 经济增长缓慢,令欧元区债务困境恶化

* 药方众人皆知,但缺乏服药的政治意愿

* 德国堪称就业市场改革典范,但意大利和希腊落後

撰稿 全球经济主编魏伦; 编译 艾茂林/丁琦

路透伦敦9月5日电---"日本化"一词是在描述沦入类似日本的低增长、高负债的凄惨状况.而欧元区国家政府将会发现,要想把这个不好听的新词从他们的字典中剔除,将会很难.

围绕欧洲长期经济前景恶化的疑虑逐日升温,如果这一问题得不到处理,那麽要抓住当前欧元区这场殊死搏斗的根源--解决银行业和债务危机,将会变得难上加难.

自2008年起,金融危机就一直在动摇全球经济,永久性地削弱了工业化国家的趋势增长.经济合作暨发展组织(OECD)估算,其34个成员国的潜在经济产出已下降约2.5%.

"许多国家的趋势增长率都将遭到永久打击,这并非一场普通的衰退,这些国家无法恢复到危机前的增长水平,"英国智库欧洲改革中心(Centre for European Reform)资深研究员Philip Whyte说.

随着企业倒闭,产能一去不复返.由于需求迟滞,那些盈利的公司便不打算建新厂关旧厂.

并且由于失业持续居高,工人技能退化.如此一来,不仅生产率下滑,而且人们越来越久地被就业市场拒之门外--这是美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席贝南克上个月在杰克森霍尔演讲中所强调的一个威胁.

经济成长走软不仅会削弱冒险精神,迫使政府增税或减支,也封闭了一个拉低主权债/国内生产总值(GDP)偏高比率的途径.债务比率居高不下的问题,已让希腊、爱尔兰和葡萄牙无法在债市融资,意大利和西班牙的债券投资者也为之深感不安.

面对如此背景,加上财政和货币政策弹药消耗殆尽,或许外界会期待政界人士迎难而上,推进改革,从供应层面改善经济--比方说放宽企业招聘和解聘员工的限制,提高竞争,并增加培训资金投入.

但现实情况相差甚远.OECD首席经济学家帕多安说,和今年初相比,他对进行深入大幅改革的可能性感到更不乐观.

"我看到宣布了许多措施.我希望看到这些措施得到实践,"帕多安说.

他认为,随着可用的政策选项严重告急,目前各国政府该是时候抛开对既得利益的顾忌了."这是很多国家再也负担不起的奢侈行为.情况不允许."

**南欧形势令人不安**

那些深陷债务的欧元区二线国家,在开放产品和劳动力市场,以及教育体系现代化方面也落在後面,这使得负债上升和增长下滑的恶性循环愈发恶化.

"这些国家将经历一段真正可怕的时期,我十分担心整个南欧二线国家的情况,不仅限于未来18个月至两年,而是未来10年或更长时间,"欧洲改革中心的Whyte表示.

相比之下,十年前还被嘲笑为欧洲病人的德国正成为一个正面典范,至少从就业方面而言.

"过去几年来,德国就业市场表现出非凡的韧性,薪资节制和灵活的时间计算使德国经济避免了就业遭到过度破坏,这很好地体现了设计合理的改革承诺,"欧洲央行总裁特里谢在杰克森霍尔发出这样的首肯.

那些未决意推动改革的国家错失了多少呢?

帕多安表示,近几年来,欧洲的年均趋势性增速已降至只有1.5%,但他表示,若不是供应端受限,一些欧元区成员国的增速或接近该数字的一倍.

意大利需要放开其服务业,向新进入者开放行业机会,并提高能源效率.而希腊不仅需作上述全部努力,还应检视其劳动力市场和竞争政策.

**金融危机不利于推行自由市场理念**

若德国放开服务业,也能推动经济增长,因这将推动投资的增加.

这些政策药方已并非新鲜事物.欧盟领导人在2000年的里斯本议程(Lisbon Agenda)中就提及这些建议以及一系列其他改革目标,但随後便被忽视.从那以後,这些誓言被重新包装,写入欧洲2020战略(Europe 2020 Strategy)中,但Whyte表示,全球金融体系接近崩溃所引发的恐慌,将使得政治家们对改革所可能招致的社会动荡产生史无前例的警惕情绪.

"这场大金融危机并不利于宣传自由市场资本主义的路线,"Whyte表示.

欧洲不一定会沿袭日本经济停滞的道路,欧洲的潜在增长步伐虽然较低,但仍高于日本,据日本央行预估,日本的年增长率仅为0.5%,因适龄工作人口的急剧减少.

但重陷衰退的阴影犹存,给各国政府敲响了警钟:即便他们能够免受欧元区的货币和债务问题的侵扰,但仍需找到经济增长的良方.

"我不是说政治家们愿意实行改革,而是他们应该这样做,"帕多安表示,"一些政界人士因受利益集团的俘获而抵制改革,这样的话,其所在政府在可持续增长方面将付出非常高昂的代价."(完)

--译文审校 蔡美珍/孙茉莉

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