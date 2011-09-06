奥巴马就业促进计划将包括新基建支出和延长税惠政策等

路透底特律9月5日电---美国总统奥巴马周一预先公布了本周就业促进计划演说中的部分提议,包括新的建设支出和延长薪资税减免计划等,并敦促共和党人与其达成共识.

奥巴马将于周四向国会发表关于促进就业的演讲,并在全国电视直播.他在底特律工人劳工节集会上发表颇巨挑战意味的演说,暗示已准备好回击共和党人对其计划的反对.

奥巴马对大约13,000名听众表示:"我们将要看看国会共和党人能否把国家利益置于党派利益之上...华盛顿的游戏时间已经结束了.现在是行动起来的时候了."

上周五数据显示美国8月就业零增长,失业率仍高居9.1%,为奥巴马的就业促进演讲增添了新的紧迫性.

白宫此前一直对奥巴马就业促进计划的多数细节持保密态度.但奥巴马此次对听众表示,计划中包含全国公路、桥梁及其它基础设施重建项目,以帮助建筑工人重返工作岗位.控制众议院的共和党人驳斥此类构想是浪费性支出.

奥巴马称:"有尚待完成的工作,工人们也做好了准备.劳动力蓄势待发,企业蓄势待发.只需要国会也参与进来.让我们一起帮助美国人重返工作岗位."

奥巴马称,将推动国会延长即将到期的薪资税减免计划,以刺激招聘活动,增加美国民众可支配收入.

国会共和党人对这一想法不太热衷,部分人称白宫应侧重类似全面税改这样能对经济产生更长远影响的举措.

其它接受评估的设想包括,对企业的税收优惠政策,抵押贷款宽限计划,以及长期失业人员培训计划等.(完)

--编译 程琳;审校 戴素萍

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