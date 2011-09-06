香港《文汇报》：“维解”暴露美干预港事务无可抵赖

（9月6日社评）

"维基解密"8月30日公开近千份美国驻港总领事馆的机密电文,暴露美领事馆企图通过操控香港反对派,左右香港政局,而反对派政客亦密切配合."维基解密"披露的材料,显示美领事馆干预香港事务铁证如山,无可抵赖.美领事馆干预香港事务,违背了"联合国宪章"和国际法尊重国家主权和不干涉别国内政的原则,违背了使馆和外交人员的地位与职能.而香港反对派政客与美领事馆密切配合,亦进一步暴露他们乐意充当美国等西方势力在香港的政治代理人,其所作所为损害香港的根本利益.

美国一直不承认干预香港事务,这是欲盖弥彰."维解"这次公开的美国驻港总领事馆的机密电文,披露美国驻港总领事馆对香港事务的干预全面而深入,特别是对香港反对派动向的关注和控制钜细无遗,大者如"五区公投",民主党、公民党等反对派政党的选举策略和部署,以及反对派的精神领袖人选.同时,"维解"亦显示,美领事馆一直通过与香港不同界别人士接触以搜集情报,其中又以反对派人士为主,搜集的情报涉及香港和中国的方方面面.而一些反对派政客亦积极配合提供情报,甚至献计献策."维解"公开机密电文後,一些反对派人士企图撇清自己的责任和掩盖美领事馆干预香港事务的真相.

尽管"维解"选择哪些秘密文件公布大有玄机,但暴露美领事馆干预香港事务铁证如山,无可抵赖."维也纳领事关系公约"和各国双边领事条约均规定,领馆人员应有不干涉接受国内政的义务.美领事馆应遵守国际法有关规定. (A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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