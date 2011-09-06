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科技电子 | 2011年 9月 6日 星期二 10:49 BJT

戴尔将与百度联手开发平板电脑和手机

路透上海9月6日电---美国戴尔DELL.O周二称,将与百度(BIDU.O)联手开发平板电脑和手机.

"我们与百度在Streak 5平板电脑上有合作关系,因此合作将在该领域."戴尔发言人称,并表示两家公司也在手机业务上进行合作.

百度不愿置评.

上周五百度推出了易平台.(完)

--编译 李富强;审校 徐文焰

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