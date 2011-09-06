穆巴拉克再次接受庭审 法庭内外混战

路透开罗9月5日电（记者 Dina Zayed/Shaimaa Fayed）---出席埃及前总统穆巴拉克（Hosni Mubarak）庭审并作证的警方官员周一称，他们并不知道向抗议人群开枪的命令，当时法庭内外爆发了穆巴拉克支持者与反对者的混战。

穆巴拉克被指控谋杀抗议示威者，并“鼓动”一些官员使用实弹。今年革命浪潮席卷阿拉伯世界以来，穆巴拉克是首位受审的领导人。

开罗法庭外的抗议者与警察发生冲突，他们对审判进程表达强烈不满，他们喊道，“处死他、处死他，我们不要拖延。”这是8月3日首次庭审之後进行的第三次庭审。

很多埃及人表示，警察在开罗等城市使用催泪瓦斯、橡皮子弹和实弹镇压抗议者。在为期18天的抗议活动中有大约850人死亡，这也导致穆巴拉克于2月11日下台。

穆巴拉克前两次笼中受审的电视直播画面令埃及民众非常关注，但主审法官里法特(Ahmed Refaat)在8月15日的上次庭审之後不再允许进行现场直播。埃及国家电视台报导，下次庭审安排在9月7日。

埃及内政部联络官Hussein Saeed Mohamed Moussa告诉法庭，“在我服务国家安全部门30年时间里，我没有听说任何下令对抗议示威者使用实弹的事件。”

Moussa表示，警察配备了枪支和实弹，以保护内政部和监狱免遭攻击。

Moussa称，他认为配备实弹的决定出自警察高官Ahmed Ramzi。後者也是被告之一。

当被问及是否有人下令在内政部现场开火时，Moussa表示，保护内政部的命令“非常明确”。他还表示，当时警方车辆成为被攻击目标，武器是用救护车运送的。(完)

编译：王凤昌 发稿：程芳

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