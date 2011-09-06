欧洲央行料停止升息 并暗示较长时间内利率持稳

路透法兰克福9月5日电---欧洲央行周四会议料显示其政策路线发生改变,在今年第二次升息两个月後,其升息周期就将停止.

欧洲央行恢复颇受争议的公债购买计划已有一个月,其打算如何运用这一最有力的政治协商工具,也是投资者关心的问题,因市场担心希腊以及意大利的财政改革势头开始趋弱.

由于欧元区债务问题顽疾难愈,利率政策的转变将主导本次会议.

央行总裁特里谢也为此作了铺垫.他一周前在欧洲议会表示,央行对于通胀的看法"正在研究之中",而并未重申长期以来一贯宣称的风险"偏于上档"的说法.

直到两个月前,专家们还认为欧洲央行将会稳步升息,但近期经济状况恶化意味着,利率将在很长时期内维持在目前的1.5%水准.

欧洲央行内部经济学家对通胀和经济成长的最新预测应该会比6月时更加黯淡,并将成为决策者转变政策方向的关键依据.

欧元区经济数据描绘出一幅悲凉的画面.一些经济分析师认为重陷衰退的可能性至少有50%,同时颇为关键的前瞻性数据--采购经理人指数(PMI)以极度危险的速度下滑,与雷曼兄弟破产後的景象极其相似.

虽然上个月的通胀率仍在2.5%,远高于欧洲央行认为的适宜区间,但欧元区以及美国等大型经济体的成长艰难令人忧心,令金融市场相信,欧洲央行将不得不全面扭转策略,再度开始降息.

衡量市场预期的主要指标之一--三个月期欧元银行间拆放款利率(EURIBOR)期货显示,利率最早将在12月回到1.25%水准,此後还将进一步下调.

经济分析师则希望采用一种比市场行情观点更为全面的看法,多数分析师认为,只有发生真正极端的事情,央行政策才会出现180度的大转变,而认为央行会在本月暗示可能放宽政策的分析师就更少了.

"现在那麽说还为时太早,"苏格兰皇家银行(RBS)Silvio Peruzzo表示,央行在考虑这样的行动之前,会需要更多经济下滑的证据.

**以购债作为政治施压的工具**

上周欧元区债务危机继续加深,希腊实施财政改革计划的进展迟滞,意大利的撙节计划存在漏洞,芬兰要求对希腊的贷款必须有额外担保品因而引发激烈争吵.

会後特里谢将在1230GMT记者会上就目前的困难发表讲话,市场将给予密切关注.他上周五拉高分贝对意大利加大施压,要求意大利履行削减赤字的改革承诺.而在本周会议上,他可能坚持这一说法.

对意大利而言,继续获得欧洲央行支持极为重要.央行的公债购买行动已经支撑意大利债券达四周之久,意大利当局希望这样能使自己免于向欧盟和国际货币基金组织(IMF)直接求助.

虽然欧洲央行说购债是为了稳定受创严重的市场,但这也是其最有力的工具,用于向出现危机,但尚未获得欧盟/IMF援助的欧元区国家施压.

尽管央行上周支出130亿欧元购买债券,较原先增加一倍,但10年期意大利公债收益率周一仍触及5.5%,为央行重启买债计划以来的高位,亦远高于市场认为的ECB目标水准上限5%.

前欧洲央行经济学家Marie Diron预期,特里谢周四将继续对意大利开火.

"如果特里谢依然说,购债计划将会继续,并将其与国家履行削减赤字的计划承诺相挂钩,这也没有什麽可奇怪的."

"这将是向意大利政府暗示,欧洲央行正在密切关注其一举一动."她说.(完)

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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