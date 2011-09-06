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国际财经 | 2011年 9月 6日 星期二 11:46 BJT

全球经济出现衰退机率增大--新加坡财长

路透新加坡9月6日电---新加坡财政部长尚达曼周二表示,全球经济出现衰退的机率增加,因美国和欧洲经济体增长"停滞".

尚达曼在一个会议上表示,目前世界已进入消费者信心"恶性循环下降阶段",导致公司推迟投资.

他警告称,"亚洲将无法免遭全球经济增长放缓的影响."(完)

--编译 肖群英;审校 田建华

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