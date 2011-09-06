全球经济出现衰退机率增大--新加坡财长

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透新加坡9月6日电---新加坡财政部长尚达曼周二表示,全球经济出现衰退的机率增加,因美国和欧洲经济体增长"停滞".
尚达曼在一个会议上表示,目前世界已进入消费者信心"恶性循环下降阶段",导致公司推迟投资.
他警告称,"亚洲将无法免遭全球经济增长放缓的影响."(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
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路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。