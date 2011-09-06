部分银行差别存准率措施下周四将到期 并不再延续--报载

路透上海9月6日电---中国21世纪经济报 道周二援引多位银行债券交易员报导称,2010年底至2011年初,中国央行为控制信贷投放过快增长而针对少数银行进行的差别存款准备金率政策,经过多次连续滚动之後,将于9月15日(下周四)到期且不再延续,主要是几家中小银行.

"本次调整释放的资金量就几百亿,对市场而言,信号意义更大",平安证券固定收益部副总石磊.

不过报导指出,上述消息并未得到商业银行的完全确认.一家股份制银行计划财务部负责人表示,之前确有差别准备金率到期後滚动延续,但尚不确认此番是否不再延期.

报导称,此番提到的差别准备金率,是指2010年11月,中央银行为控制信贷过快增长和外汇占款的激增,针对数家银行提出要求差别化上调存款准备金率0.5个百分点.

今年年初,中国央行推出了差别存款准备金率动态调整方案,并给出具体的测算方案.仅2月初,就有多达40多家地方金融机构由于信贷投放过猛而被"差别"对待.

当前市场资金面波动颇为剧烈,因此前消息指准备金上缴基数扩大.路透援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为周一,中小机构首批上缴为本月15日. (完)

--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴

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