施罗德看好铜矿商和煤矿商

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透伦敦9月5日电---施罗德投资(Schroders)旗下的天然资源股票基金看好铜矿商和煤矿商,因供应紧张,并认为西方世界增长放缓只会促使中国更多地买入,为工业商品提供支撑.
"假设西方世界出现衰退或者某种形式的放缓,我认为中国将开始重新补充商品库存,中国政府将放松政策."施罗德世界资源基金经理Sam Catalano称.
"总体来说,中国与世界其他国家的节奏是不同调的.鉴于中国消费量占主要工业商品的约35-65%,我看好的市场里西方世界不是太大的问题."他表示.
路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示,截至8月底的12个月里,该基金回报率为20%,较Lipper Global Natural Resources Equity Sector分类的同业平均回报率高7个百分点.
"投机因素影响不是很大的市场,比如铁矿石和煤,价格反映实体需求,这些市场的价格比较坚稳.拿铁矿石来说,过去两个月,其价格上涨了约5-6%."
"大幅提升铜产量是非常困难的.一座矿山从发现到实际产出需要耗费大约10年的时间."Catalano称.
Catalano的资产组合中超配金属和矿商股票,其前10大持仓包括炼焦煤生产商Walter Energy、铜生产商First Quantum Minerals以及铁矿石生产商力拓和必和必拓等.(完)
--编译 李富强;审校 张若琪
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