德国财长警告不要急于建立财政联盟

路透柏林9月5日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一对欧元区跨越式建立财政联盟发出警告,称欧元区改革无法一夜间实现,且欧盟公约或需"深度"改变.

在金融时报网站发表的题为"撙节举措为何是欧元区的唯一药方"一文中,朔伊布勒还表示,即便金融市场在需要加强监管上取得了共识,20国集团(G20)的改革动力似在"消散".

"在这种情况下,主要国家有必要率先在特定领域采取单边行动.德国去年推出了有限度、但存在争议的裸卖空禁令,"他表示,"今天我认为,在欧洲推出金融交易税将是几个重要国家'率先行动'的又一个范例."

朔伊布勒否定了"共同债务",即欧元区共同债券的构想,称此举将加剧危机,因其会削弱债务缠身的国家实施改革的动力.

朔伊布勒称,"欧洲向来都是循序渐进,今後也应该这样做."

"这并不意味着欧元区财政政策将不会逐步统一.只要这一进程有强大的民主机制保障,就能够进行下去.但加强欧元区的建设需要时间.还要对欧盟条约进行深层次改动,这不会在一夜间完成."

一些经济学家和政治家提出应放松财政和货币政策防范增长放缓的风险,朔伊布勒对此予以反击.

他表示,"目前增加更多的债务只会扼杀,而非刺激长期经济成长.欧元区内外的各国政府不要仅仅对巩固财政,提高竞争力做出承诺,他们现在就应该开始付诸实践."

周二在金融时报的评论中,朔伊布勒为困境中的西方经济体采取严厉的撙节举措进行了辩护.

他写道,"只有采取这种行动才会促进可持续成长,防止短期剧烈波动或经济长期下滑."

"这些努力必将会有效果,但不会一蹴而就.我们此次必须着眼长远.我们一直以牺牲长远利益换取我们都看到的短期慰藉,这种情况持续了太久.结果如何大家都很清楚."(完)

--编译 张荻;审校 艾茂林

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