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中国财经 | 2011年 9月 6日 星期二 12:05 BJT

中国今年煤炭进口量预计约为1.5亿吨--行业协会官员

路透北京9月6日电---中国煤炭运销协会(CCTD)秘书长董跃鹰周二表示,预计今年全年煤炭进口量在1.5亿吨左右.

他在一个煤炭论坛上发言称,鉴于国际经济形势难有改观,部分国家的能源税收政策调整,预计中国煤炭进口增速将进一步放缓.

"预计未来一段时间内,国际煤炭价格市场将呈高位震荡态势,中国煤炭进口量仍将保持相对高位."他说.

而中国发改委官员在同一会场上称,其尚未听到有关下调煤炭进口增值税方面的消息.(完)

--发稿 苏丹; 撰写 李文科; 审校 张喜良

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