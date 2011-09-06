中国今年煤炭进口量预计约为1.5亿吨--行业协会官员

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京9月6日电---中国煤炭运销协会(CCTD)秘书长董跃鹰周二表示,预计今年全年煤炭进口量在1.5亿吨左右.
他在一个煤炭论坛上发言称,鉴于国际经济形势难有改观,部分国家的能源税收政策调整,预计中国煤炭进口增速将进一步放缓.
"预计未来一段时间内,国际煤炭价格市场将呈高位震荡态势,中国煤炭进口量仍将保持相对高位."他说.
而中国发改委官员在同一会场上称,其尚未听到有关下调煤炭进口增值税方面的消息.(完)
--发稿 苏丹; 撰写 李文科; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)