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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 6日 星期二 12:19 BJT

6日午间分析：沪指早盘弱势震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过昨日的破位下跌後，今日A股市场早盘继续震荡下探，虽然指数跌幅有限，但是个股跌势较为惨烈，尤其是前期较为强势的题材股纷纷出现不同程度的调整，而股指在石油、银行等权重股的护盘下，跌势较缓，午盘沪综指报收于2476.76点，下跌0.08%。

笔者认为，由于短期内国内政策不会放松、经济前景不明朗，以及资金面的紧张和国际因素的干扰，大盘再次探底趋势已成，前期低点2437点面临严峻的考验，不排除再创新低的可能。（完）

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