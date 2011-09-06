6日午间分析：沪指早盘弱势震荡

经过昨日的破位下跌後，今日A股市场早盘继续震荡下探，虽然指数跌幅有限，但是个股跌势较为惨烈，尤其是前期较为强势的题材股纷纷出现不同程度的调整，而股指在石油、银行等权重股的护盘下，跌势较缓，午盘沪综指报收于2476.76点，下跌0.08%。