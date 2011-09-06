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中国财经 | 2011年 9月 6日 星期二 12:52 BJT

目前仍是中国企业投资海外好时机--商务部官员

路透北京9月6日电---中国商务部新闻发言人沈丹阳周二在厦门一论坛上称,尽管有欧债危机,但对中国企业而言仍然是投资海外的好时机.

此前,商务部称,2010年中国海外投资同比增长近22%至688亿美元.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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