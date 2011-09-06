目前仍是中国企业投资海外好时机--商务部官员

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京9月6日电---中国商务部新闻发言人沈丹阳周二在厦门一论坛上称,尽管有欧债危机,但对中国企业而言仍然是投资海外的好时机.
此前,商务部称,2010年中国海外投资同比增长近22%至688亿美元.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)