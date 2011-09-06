欧美债务危机下 中国金融监管层的换届将保守且耗时更长

* 金融监管高层换届渐行渐近

* 最终完成料将持续至2013年初

* 中国金融业过去八年的表现可圈可点

* 换届不会改变"一行三会"政策走向

* 政策推进速度将稳中有变

记者 罗朗/毕晓雯

路透香港9月6日电---距明年10月召开的十八大还有逾一年的时间,各地方政府的换届已如火如荼地进行,大型国企高层的"音乐椅"也开始转动.但欧美债务危机下最受瞩目的中国金融业监管层--"一行三会"(央行、证监会、银监会、保监会)的人事变动,却显得格外的迟缓和谨慎.

其实这也不难理解.金融稳定在中国整体局势中的地位不言而喻,更重要的是,当前动荡的国际局势,使得中央对这些金融部门统帅的人事更迭趋于保守,换届可能需要更长的时间.

但无论人事如何变动,中国金融领域的各项政策料仍会以稳为主、稳中有变.业内人士指出,基于巴塞尔协议III要求推出的中国银行业新资本监管新规不会改变,人民币汇率更富弹性、资本项下开放等政策不会改变,国际版稳健推出不会改变.唯一改变的,是这些金融改革推进的速度.

"(换人)就一个字:拖..."一位接近政府高层的人士表示,"能拖多久,拖多久......因为现在全球金融形势太复杂啦!"

"金融跟打仗一样,是打拼出来的,不是学校里教出来的."国际信息研究所副所长、知名军事专家李晓宁称,"这届政府中的金融高层,才算经历过真正意义上的金融危机,完成换帅的时间不会太快,有的部门拖到2013年都有可能."

他并指出,从上届政府到这届政府的情况看,金融领域的高级领导的更换规律一般是三分之一退居二线,超过三分之一留任至下一届,补充的新鲜血液不到三分之一.

不同于"封疆大吏"--地方官员选拔的"海选制",中国金融领域的高官选拔更注重专业性,强调财经背景和金融工作经验.现任央行行长周小川,就曾任中国银行(601988.SS)(3988.HK)副行长、建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长、中国证监会主席.现任银监会主席刘明康,则曾任国家开发银行副行长、央行副行长、中国银行董事长等.

目前,全球经济正饱受欧美国家主权债务危机的拖累,作为美国最大的债权国,中国持有的近1.2万亿美元美国国债资产安全有无保障,以及如何避免美元贬值导致的外汇储备实际购买力不断下降的现状,是本届政府乃至下任政府都相当头痛的事.

根据中国政府的换届安排,新一届政府班底将于明年10月召开的十八大(中国共产党十八大一中全会)初步搭成,而在2013年3月的全国人大会议时,所有新一届政府官员将尘埃落定.

大型国企的人事变动已然展开.今年4月,中石化(0386.HK)(600028.SS)董事长兼中石化集团总经理苏树林调任福建省委副书记.7月,中国电信(0728.HK)总裁兼中国电信集团副总经理尚冰调任工信部副部长.

**金融掌舵人**

截止目前,省级干部变动涉及的现任金融干部仅有银监会副主席蒋定之,他已正式被任命为海南省代省长.

而根据目前在金融圈内广泛流传的版本,现任工行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清、中国银行董事长肖钢都有望成为银监会主席的候选人;而建行董事长郭树清则有望成为央行行长候选人;现任国开行行长蒋超良,则可能成为保监会主席的候选人.

此外,现任央行副行长胡晓炼、刘士余,则有可能接任工商银行、中国银行的董事长.现任农业银行(601288.SS)(1288.HK)董事长的项俊波,建行董事长郭树清,都是由此前的央行副行长职位转任至此.

来自银行高层的消息人士则透露,目前银监会与保监会的人事都已冻结;而传说中的银监会主席候选人之一姜建清,也于数月前完成了经济责任审计."这一审计既可在任期内进行,也可在离任时进行,但不能等同于离任审计."

按惯例,中国部级干部一般在年满65岁时退休.保监会主席吴定富和银监会主席刘明康已分别在今年的7月和8月年满65岁,但中央并未在这个较敏感时间段启动金融监管高层的变动.

中信建投宏观经济分析师夏敏仁认为,并非意味着这两个部门领导人就必须换届,还要看有没有仍在实施和推进的重要政策;如果有,换人就不一定是好事.

"比方说银监会正在推动的新资本监管协议,现在只是讨论稿.已经确定这个监管政策要推动,换人不一定是好事."夏敏仁说.

银监会于8月中旬正式下发了"新资本监管要求"的徵求意见稿.要求正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.目前,中国尚未公布系统重要性银行名单,而正式的该项法规,最早也只能在今年年底或明年年初出台.

于2003年成立的银监会,是金融监管机构中最晚成立的一个,刘明康作为首任银监会主席做了八年.在他任期内,中国金融业安然度过了全球金融危机.

他笑容可掬,但在银行界人士眼中,是"绵里藏针"的铁腕监管人.他所说的"监管必须长牙齿"的话,至今让业内人士念念不忘.

而来自银行高层的人士则透露,鉴于欧美债务危机正处于关键时期,63岁的现任央行行长周小川仍可能留任至2013年新一届政府成立之时.

此前,盛传为现任总理温家宝接班人的李克强高调亮相香港,鲜明确定香港的人民币离岸中心地位,并正式放行RQFII(人民币境外合格机构投资者),推出沪港交易所可相互挂牌ETF基金等重要政策,而在"一行三会"统帅人物中,仅有周小川随行赴港.

在全球金融危机爆发後,周小川提出以SDR(特别提款权)做为超主权货币理论震惊全球,随後确立了推进人民币跨境使用的战略思路.

据数位央行人士透露,去年末,前国家主席及总书记江泽民曾悄然莅临位于北京西城区成方街的央行总部,并停留半天时间.其间,刘明康、尚福林、吴定富齐齐被电召赶赴央行,与周小川一起汇报国内外金融形势.分析人士揣测,江泽民此行释放出力挺央行的信号.

**金融政策稳中有变**

中国金融业在过去八年多的时间里,所取得的成就可圈可点,包括人民币汇率改革、五大国有银行渐次上市、严格的金融监管体系形成、多层次资本市场建立,以及开启人民币向国际化迈进等.

而新一届金融部门的统帅者,将面临如何进一步推进各项金融政策的改革,稳固确立全球第二大经济体所应该具备的金融体制的使命.

这其中包括:继续推进人民币成为全球主要使用货币之一、资本项下完全开放、实现人民币可自由兑换、利率市场化,以及更开放的金融市场等."这些政策的方向不会改变,但快慢是可以调整的",夏敏仁说.

专家们指出,按中国政府一惯的行事风格,政策推进速度的快慢,要取决于新一届领导人的政治目标.

"包括对金融机构的人选以及政策推进的速度,新当选国家领导人的政治抱负与政治理想,毫无疑问是做决定时的最重要权重."夏敏仁称.

他举例称,目前举国上下对不断缩水的外汇储备都十分关心,解决办法上上下下都清楚,就是扩大内需,减少顺差,不要让外汇储备再过度积累."其中的关键就是让市场决定人民币汇率,令其更富弹性,但下一届政府有多大的决心呢?"

"不过,从李克强在香港力挺人民币国际化的态度来看,汇改步伐加快有望."他说.

中国现任国家副主席习近平有望成为下一届中国国家主席及共产党总书记;现任副总理李克强则有望接班总理.

李晓宁则指出,在全球金融风云变化莫测的当下,为了保持政策的平稳和延续,金融领域将帅的变动将是在所有政府人事变动中最保守,也是最充满悬念的.

"大战前换帅,乃兵家大忌,姜毕竟是老的辣",他说. (完)