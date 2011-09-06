中国今年煤炭进口量预计约1.5亿吨

* 今年全年煤炭进口量在1.5亿吨左右

* 国际煤炭市场价格将呈高位震荡态势

路透北京9月7日电---中国煤炭运销协会(CCTD)秘书长董跃鹰周二称,中国今年的煤炭进口量有望较去年的纪录高位回落,因国内产量增长以及煤炭运力增加.

董跃鹰在北京一煤炭会议上表示,未来一段时间内中国煤炭进口量仍将保持相对高位,今年全年煤炭进口量在1.5亿吨左右.

去年中国全年进口煤炭达到创纪录的1.65亿吨,同比增长31%.其中,焦煤进口达到4,727万吨,同比增长37%.

"然而近期主要煤炭出口国的能源税政策出现调整...如越南、澳大利亚、印尼...这将提升国际煤价上涨预期.预计今後一段时间内国际煤炭市场价格将呈高位震荡态势."董跃鹰称.

他并称,今年前7个月,煤炭出口下降,进口回升,市场煤价高位回落.

对于市场关注的煤炭进口增值税可能下调的问题,中国发改委经济运行局煤炭处处长朱跃年称,其尚未听到有关下调煤炭进口增值税方面的消息.(完)