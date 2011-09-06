利比亚反抗力量将和平进入亲卡扎菲小镇班尼瓦里--半岛电视台

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透迪拜9月6日电---半岛电视台（Al Jazeera）称，利比亚反抗力量计划周二进入亲卡扎菲的沙漠小镇班尼瓦里（Bani Walid），此前他们已经与小镇的代表达成协议，避免发生战斗。
半岛电视台援引反抗力量人士报导，在正式达成协议後，反抗力量军队将进入该镇，很可能就在中午左右。
班尼瓦里位于的黎波里以南150公里处，之前拒绝向拥护全国过渡委员会（NTC）的军队投降，外界由此预计将在这里爆发另一场战斗，以消灭效忠于利比亚前领导人卡扎菲的军队。
此前与包括班尼瓦里当地部落长老在内的谈判未能实现突破。半岛电视台称，在很多卡扎菲的支持者离开小镇後，各方最终在周二清晨达成共识。
随着利比亚反抗力量最近几日在小镇周边聚集，双方的对峙被视为考察全国过渡委员会能力的重要指标，看结果是放弃部落分歧，商谈和平移交，还是重新回到流血冲突。
班尼瓦里是拥有百万人口的瓦尔法拉(Warfalla)部落掌握的重镇，此前始终支持卡扎菲政权。(完)
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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