利比亚反抗力量将和平进入亲卡扎菲小镇班尼瓦里--半岛电视台

路透迪拜9月6日电---半岛电视台（Al Jazeera）称，利比亚反抗力量计划周二进入亲卡扎菲的沙漠小镇班尼瓦里（Bani Walid），此前他们已经与小镇的代表达成协议，避免发生战斗。

半岛电视台援引反抗力量人士报导，在正式达成协议後，反抗力量军队将进入该镇，很可能就在中午左右。

班尼瓦里位于的黎波里以南150公里处，之前拒绝向拥护全国过渡委员会（NTC）的军队投降，外界由此预计将在这里爆发另一场战斗，以消灭效忠于利比亚前领导人卡扎菲的军队。

此前与包括班尼瓦里当地部落长老在内的谈判未能实现突破。半岛电视台称，在很多卡扎菲的支持者离开小镇後，各方最终在周二清晨达成共识。

随着利比亚反抗力量最近几日在小镇周边聚集，双方的对峙被视为考察全国过渡委员会能力的重要指标，看结果是放弃部落分歧，商谈和平移交，还是重新回到流血冲突。

班尼瓦里是拥有百万人口的瓦尔法拉(Warfalla)部落掌握的重镇，此前始终支持卡扎菲政权。(完)

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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