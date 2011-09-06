中国8月CPI同比涨幅料回落

* 公布内容: 8月CPI、PPI、工业增加值等数据

* 公布时间: 9月9日

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

8月数据:

居民消费价格指数(CPI) 6.2 5.9-6.6 6.5 3.5 22

CPI环比 0.3 -0.1-0.7 0.5 0.6 12

工业生产者出厂价格指数(PPI) 7.2 6.7-7.5 7.5 4.3 21

社会消费品零售总额 17.0 16.6-17.7 17.2 18.4 21

工业增加值 13.7 13.1-14.2 14.0 13.9 22

固定资产投资(不含农户)(1-6月) 25.2 25.0-25.7 25.4 24.8 22

--数据要点:

路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在8月料出现回落但仍处于高位,同期工业生产、投资、消费增速亦出现下降,显示中国为抗击通胀采取的紧缩政策对宏观经济的抑制作用持续显现.

接受调查的机构预计,8月国内居民消费价格(CPI)同比涨幅降至6.2%,创出三个月来低位;环比涨幅则回落0.2个百分点;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅则料录得7.2%,亦较上月回落.

这与年内通胀可能在三季度出现拐点的市场预期相符.今年来为抗击通胀紧缩政策不断加码,中国央行已三度加息,并六次上调存款准备金,此前有消息称,央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围.

但紧缩政策仍在令中国经济增速逐步降温.调查中值显示,中国8月工业增加值料同比增长13.7%,社会消费品零售总额料同比增17.0%,固定资产投资同比上升25.2%,三项数据均在6月触及年内高点後连续第二个月回落.

周四公布的经济先行指标--中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,为中国经济回稳注入信心,经济硬着陆忧虑纾缓.不过分项数据显示,全球过剩流动性及大宗商品价格上涨,令通胀阴霾挥之不去.

同时,中国总理温家宝此前撰文表示,当前稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,宏观调控的取向不能变.此或显示整体经济走势并不会受宏观紧缩政策太多负面影响,政策放松的市场预期可能落空.

--市场影响:

若8月数据显示通胀未能如市场预期般见顶回落,抑或较上月改善不大甚至继续价格涨幅继续攀升,将会加深市场对于紧缩政策难以放松甚或进一步收紧的忧虑.

同时,若工业、投资及消费数据明显低于预期,则会加剧经济"硬着陆"的市场悲观预期,金融市场料获压制,令本已疲弱的国内股市以及在资金面冲击下疲惫不堪的债市雪上加霜.

与之相反,若各项数据好于预期,则会进一步巩固市场对于实体经济趋稳和控制通胀见效的信心,并为未来政策调整提供更多空间,为投资者带来信心.

以下为本次路透调查的结果:

机构 CPI(同比) CPI(环比) PPI 社会消费品 工业增加值 固定资产投资

零售总额 -----------------------------------------------------------------------------------------

农业银行 6.1 ~ 7.4 17.0 13.7 25.2

澳新银行 6.4 ~ 7.2 17.7 14.2 25.3

交通银行 6.0 ~ 7.2 17.0 14.1 25.4

建银国际 6.3 0.4 7.1 17.1 13.6 25.0

交银国际 6.1 0.2 7.2 16.8 13.5 25.1

美银美林 6.1 ~ 6.9 17.0 13.5 25.2

建设银行 6.2 0.3 7.2 17.5 13.7 25.2

招商银行 6.1 0.2 7.1 17.0 13.8 25.3

大和资本市场 6.2 ~ ~ ~ 13.4 25.2

Forecast PTE 6.5 ~ 7.3 16.8 13.9 25.2

海通证券 6.0 ~ 6.7 16.7 14.2 25.3

华融证券 6.2 -0.1 7.2 17.5 14.2 25.3

华宝信托 6.1 0.2 7.0 17.0 13.7 25.4

ING金融市场 6.5 ~ 7.3 17.0 14.0 25.2

民生证券 6.0 0.0 7.0 16.6 13.5 25.2

瑞穗证券 6.2 0.3 7.4 17.0 13.8 25.5

华侨银行 6.2 0.3 7.2 17.0 13.8 25.2

北京领先国际金融 5.9 0.0 7.2 16.8 13.5 25.2

国海证券 6.2 0.3 7.5 17.0 13.3 25.2

上海证券 6.6 0.7 7.1 17.4 13.1 25.5

渣打银行 6.3 ~ 7.0 17.0 13.7 25.4

瑞银 6.1 ~ 7.3 17.1 13.4 25.7

注: ~表示数据不可得.(完)