利比亚反抗力量军官称临时内阁成员应请辞

路透利比亚班加西9月5日电（记者 Emma Farge）---利比亚伊斯兰军队指挥官Ismail al-Salabi呼吁临时内阁成员辞职，因为他们是“旧政权的残余”。这名指挥官曾帮助班加西抵御卡扎菲部队的攻击。

利比亚反抗力量已经初现分裂迹象，Salabi还抨击世俗组织，称後者企图败坏伊斯兰教徒名声，并制造政治冲突，这只会对卡扎菲有利。

Salabi是“2月17日旅”的领袖，许多利比亚人将班加西最後防御的胜利归功于该旅，因利比亚起义开始于2月17日，该旅因此得名。直到後来，北约空袭扭转局面，形势向反抗军有利的方向倾斜。

Salabi在班加西告诉路透：“不再需要执行委员会了，因为他们是旧政权的残余。他们应自上向下集体辞职。”

他指的是利比亚“全国过渡委员会”的事实内阁。该委员会执行局主席吉卜里勒（Mahmoud Jibril）曾是卡扎菲政权经济智库负责人。

“全国过渡委员会”由卡扎菲政府的前官员、商人、学者、律师和流亡者组成。

“全国过渡委员会”发言人称，Salabi部下至少有3,000名战士，他本人直接向的黎波里临时内政部报告。Salabi上月陪同“全国过渡委员会”主席贾利勒（Mustafa Abdel Jalil）在多哈与北约会谈，并称完全支持贾利勒。

Salabi否认与基地组织等利比亚境外伊斯兰组织有关联。推翻卡扎菲政权後，Salabi的部队配备了来自卡塔尔的武器。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜

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