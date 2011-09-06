近四成欧洲人深受精神疾病困扰

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透伦敦9月5日电（记者 Kate Kelland）---一项最新大规模研究显示，欧洲人深受精神疾病和神经疾病困扰，每年约有1.65亿欧洲人出现大脑混乱症状，例如抑郁、焦虑、失眠或痴呆，占欧洲人口的38%。
仅有约三分之一患者接受治疗或服药，由于患者无法工作，人际关系破裂，精神疾病造成了数千亿计欧元的经济和社会负担。
该研究的作者称：“精神疾病已成为21世纪欧洲面临的最大健康挑战。”
同时，一些大型制药公司减少对大脑活动及其对行为影响的研究投入，将责任推给政府及健康慈善机构，让提供神经学研究资金。
德国德累斯顿大学临床心理学和心理治疗研究中心主任Hans Ulrich Wittchen说：“必须填补精神病治疗领域的巨大空白。”他也是进行上述研究活动的主要调查者。
“患者接受治疗平均延误数年，很少有人受到适当的、高水平的治疗。”
Wittchen带领团队对欧盟27国及瑞士、冰岛和挪威进行了三年的研究，涉及人口5.14亿。欧洲神经精神药理学院（ENCP）周一发表了这一研究成果。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。