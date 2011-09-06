近四成欧洲人深受精神疾病困扰

路透伦敦9月5日电（记者 Kate Kelland）---一项最新大规模研究显示，欧洲人深受精神疾病和神经疾病困扰，每年约有1.65亿欧洲人出现大脑混乱症状，例如抑郁、焦虑、失眠或痴呆，占欧洲人口的38%。

仅有约三分之一患者接受治疗或服药，由于患者无法工作，人际关系破裂，精神疾病造成了数千亿计欧元的经济和社会负担。

该研究的作者称：“精神疾病已成为21世纪欧洲面临的最大健康挑战。”

同时，一些大型制药公司减少对大脑活动及其对行为影响的研究投入，将责任推给政府及健康慈善机构，让提供神经学研究资金。

德国德累斯顿大学临床心理学和心理治疗研究中心主任Hans Ulrich Wittchen说：“必须填补精神病治疗领域的巨大空白。”他也是进行上述研究活动的主要调查者。

“患者接受治疗平均延误数年，很少有人受到适当的、高水平的治疗。”

Wittchen带领团队对欧盟27国及瑞士、冰岛和挪威进行了三年的研究，涉及人口5.14亿。欧洲神经精神药理学院（ENCP）周一发表了这一研究成果。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜

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