苹果在香港首家专卖店本季开张 上海年底将新增一店

8月25日在上海苹果专卖店拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透上海9月6日电---苹果周二表示，本季度将在香港开设首家专卖店，并计划年底前在上海增设一家店。

苹果北京发言人Carolyn Wu称，苹果本季度将在香港国际金融中心开设香港专卖店。目前，苹果在中国大陆共有四家专卖店。

Carolyn Wu还表示，苹果将在年底前在上海再开一家专卖店。

通过扩张苹果专卖店网络和推出更便宜的iPhone手机，苹果正在努力实现在中国市场更快的增长。

在亚太地区，尤其是在大中华地区市场的支持下，苹果4-6月当季营收增长82%至286亿美元。亚太地区市场占苹果全部营收的20%左右。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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