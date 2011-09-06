《Kemp专栏》通胀不是解决经济滑坡的正确药方

2011年8月3日，在里斯本的一家超市?顾客在买面包。 REUTERS/Jose Manuel Ribeiro

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 程琳

路透伦敦9月5日电---有多位知名经济学家呼吁通过短暂、明显而有控制的通货膨胀,来解决发达经济体债务过高的问题,并将其拖离旷日持久的经济滑坡.但就算货币政策可以产生恰到好处的通胀,物价上涨也将加剧北美和西欧消费者的困顿处境,同时无助于缓和抵押贷款还款压力或是支撑信心.

债务危机和经济滑坡的背後是结构性问题,需以结构性方法对症下药.在货币价值上动脑筋无助于问题的解决.通过催生程度合适的通胀来恢复信心这一想法,是建立在一系列逻辑错误的基础上.具体来讲,该设想的倡导者混淆了物价与薪资,也未能领会凯恩斯有关基本面的"一般理论",即经济增长和就业的核心是信心和预期.

以通胀促增长的呼声,不禁让人想起影片《飞侠哥顿》(Flash Gordon)中的婚宴场景,魔王Ming下令"全体居民都要狂欢...否则格杀勿论."推高物价,而薪资水平没有相应上升,将加剧不确定感,最终会打击而不是提高人们的信心和经济活动.

4-6%的通胀率

哈佛大学经济学教授Kenneth Rogoff是提倡以通胀解决"第二次大收缩"的"通胀主义者"先锋.他上月在博客发表文章称,"能缩短这个正在到来而又痛苦的债务减负和增长缓慢时期的唯一实用方式,就是持续产生温和的通胀,例如维持数年4-6%的通胀率."

"当然,通胀是把收入从储蓄者转到债务人手中的不公平强制转移.但是,这种转移最终是刺激复苏加快的最直接方式.这是无论如何都将发生的事情,欧洲正痛苦地意识到这一点."

Rogoff在金融时报发表类似文章称:"目前为止的主要问题是债务居高不下,阻碍了危机後的经济增长以更快速度恢复正常...最直接的解药...是找到可以迅速理清资产负债表并维持金融体系完整的方法."

"若债务减值的直接方法因政治阻力被排除,还可以试图以连续几年4-6%的温和通胀率来减少些许债务."

威胁、预期和信心

对通胀主义者而言,美国联邦储备委员会(美联储,FED)创造通胀的能力,是其管理储蓄、投资和支出行为,以及推动经济更快增长的弹药库中一项终极武器.

但这种办法存在诸多问题,并且因其不可预测性而很难应用:

(1)准备金创造、信贷发放和价格上涨之间的联系十分不稳,因而难以被采用,几十年来货币主义者的实践已经证实了这点.美联储并不知道创造既定程度的通胀需将资产负债表规模扩至多高.设定4-6%的通胀目标难度很大,2%带来的麻烦就已经够多了.

流动性和通胀之间的关系最主要取决于信心.除非美联储能削弱流动性资产的需求并提振信心,否则无法产生通胀.如果美联储能做到这一点,经济滑坡就结束了.它面对信心下降的束手无策正是问题核心所在.

(2)赞成负利率的一方认为,潜在损失会迫使家庭减少储蓄,投向风险更高和更具生产力的资产.但小幅短暂的通胀不太可能产生太大影响.在不确定性浓厚的情况下,多数储蓄者都将选择每年承受一点点通胀损失的可能,而非购买高风险低流动性资产,承受大规模损失的可能.

要让人们的行为发生其所希望的转变,美联储需在未来几年催生大得多的通胀.损失将很严重,而不是像通胀主义者描绘的那种无痛调整,同时长期後果也很严重.

(3)多数分析都侧重债务人承受重负对经济成长的拖累,而忽视了通胀不期而至时储蓄者会被加之同样的负重.若从经济表现来看,无法辨出将损失由债务人转移到债权人头上是更好的方案.

在财富可能大幅缩水,长期购买力料将下跌的情况下,人们或将变本加厉的储蓄.日本就是一个很好的例子.

打破这个循环的唯一方法是催生出非常高的通胀率,逼迫储蓄者完全放弃.Rogoff和其他通胀主义者是否认为这会被社会所接受,也不是很清楚.但多数通胀国家都发现其政治和经济稳定趋于恶化而非改善.

(4)通胀主义者希望价格上涨可以减轻债负.但他们将价格通胀和薪资通胀混为一谈.有充分证据表明美联储可以创造出价格通胀,而少有证据证明它能推动薪资上升.

只有薪资通胀能削减家庭债务名义价值.没有薪资上升的价格通胀会让债务人雪上加霜.若美联储能带来薪资上升,美国经济就不会泥足深陷,也就无需考虑激进举措了.

(5)弗里德曼关于通胀是货币现象的论述说对了一半.通胀是种症状,而非疾病.潜在问题总是结构性的,并且集中在收入分配问题上.

美联储可能创造出通胀,但无法选择让哪些价格上涨,或上涨幅度多大.第二轮量化宽松期间,大宗商品和其它一些价格大幅上涨,但薪资却雷打不动,反映出当前定价权的分配情况.

除非定价权改变,否则能源和商品服务价格上涨速度将远超薪资.结果将是打击而非刺激经济活动.

(6)通胀主义者认为,美联储能精确控制价格上涨速度,刺激物价快速上涨几年,然後毫无痛苦的再次压低通胀.而经验表明,控制通胀并非如此简单.

美联储是不是既能实现足够的通胀又无失控之虞,并不清楚.通胀是否还能再次下降也不明确.危机解决方法很多,但引发通胀并不在其列.(完)