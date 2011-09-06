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中国财经 | 2011年 9月 6日 星期二 16:29 BJT

人民币将成为全球储备货币--尼日利亚央行行长

路透北京9月6日电---尼日利亚央行行长Lamido Sanusi周二称,人民币毫无疑问将成为全球储备货币.

Sanusi正在北京访问.他昨天表示,尼日利亚央行准备分散配置330亿美元外汇储备,减持美元,将10%的外汇储备转为人民币.

Sanusi称,标准普尔调降美国债信评级,增加了尼日利亚外汇储备多元化的紧迫性.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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