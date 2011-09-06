人民币将成为全球储备货币--尼日利亚央行行长

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京9月6日电---尼日利亚央行行长Lamido Sanusi周二称,人民币毫无疑问将成为全球储备货币.
Sanusi正在北京访问.他昨天表示,尼日利亚央行准备分散配置330亿美元外汇储备,减持美元,将10%的外汇储备转为人民币.
Sanusi称,标准普尔调降美国债信评级,增加了尼日利亚外汇储备多元化的紧迫性.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)