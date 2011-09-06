6日盘後分析：超跌反弹难改探底格局

今日A股市场继续缩量震荡下探，但是相比于上周後半周的“狂风暴雨”，今日跌势明显收敛了很多，在权重股稳定重心的背景下，沪综指小幅下跌，继续向前期低点2437点靠近，尾盘沪综指最终报收于2470.52点，下跌0.33%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场继续缩量震荡下探，但是相比于上周後半周的“狂风暴雨”，今日跌势明显收敛了很多，在权重股稳定重心的背景下，沪综指小幅下跌，继续向前期低点2437点靠近，尾盘沪综指最终报收于2470.52点，下跌0.33%。

从技术层面分析，大盘经过连续的下跌後，短线积累了一定的技术反弹动能，但是目前大盘正处于弱势当中，短期技术修复并不能改变股指探底的趋势，尤其是两市成交持续低迷，就算出现反弹，如果量能不配合的话，反弹力度也有限，因此，预计大盘继续下探寻求支撑将是短期主基调。

从今日盘面观察，经过连续的下跌後，市场做空动能等到一定的释放，这从今日权重股跌势有所收敛可以看出，但是中小盘题材股继续杀跌走势，对市场人气影响较大，创业板和中小板综合指数跌幅超过大盘，尤其是创业板已经连续六连阴，导致市场人气异常的低迷，交投十分惨淡。

笔者认为，尽管昨夜欧洲股市大跌，但是今日A股跌幅有限，这其中原因一方面是经过连续调整之後市场做空力量得到一定的消化，另一方面，量能持续萎缩显示多空双方均表现出一定的谨慎。

目前A股市场正处于内忧外困中，大盘再次探底趋势已成，前期低点2437点面临严峻的考验，不排除再创新低的可能。

一方面，欧洲集中涌现的不确定性。目前希腊中断了与欧盟和欧洲央行的谈判，希腊破产忧虑升温；同时9月份是欧元区债务到期量年内第二大的月份，共计有616亿欧元的债务到期，债务到期能否偿还也存在疑问。

另一方面，政策松动预期破灭是制约市场的主要因素。虽然8月份CPI增速有望回落，但是管理处表示，央行将保持政策的稳定性，继续实行稳健的货币政策。这直接导致市场对于宽松政策预期的落空，从而做多信心大失。

此外，资金面紧张格局无改善。近日央行下发通知，将商业银行的保证金存款纳入存款准备金的缴存范围，并从9月5日起实行分批上缴。同时股市的扩容节奏不减反增。本周有8只新股发行，在如此弱市下，整个A股扩容节奏不减缓。

总的来说，由于短期内国内政策不会放松、经济前景不明朗，以及资金面的紧张和国际因素的干扰，A股市场向上动力不足，市场仍将维持震荡探底特征。（完）

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